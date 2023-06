SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Donington

Dopo tre settimane di stop, il Mondiale Superbike riaccende i motori e vola oltremanica, dove questo fine settimana disputa il sesto round della stagione. Teatro di una nuova sfida è lo storico circuito di Donington, dove Alvaro Bautista si presenta da leader incontrastato della classifica, seguito da Toprak Razgatlioglu, secondo a distanza.

Il campione del mondo in carica arriva in Gran Bretagna forte del test svolto in queste settimane in sella alla Desmosedici, premio di Ducati per la vittoria del titolo lo scorso anno. Ma è già tempo di tornare a pensare alla SBK, dove comanda la classifica con 86 punti di vantaggio sul portacolori Yamaha, che sul tracciato inglese proverà a frenare la rincorsa del pilota Ducati.

Bautista va a caccia della prima vittoria a Donington, su questa pista non è mai salito sul gradino più alto del podio, mentre Razgatlioglu lo scorso anno firmò la sua prima tripletta e nel 2018 salì per la prima volta sul podio nel mondiale Superbike. Dunque, è un tracciato che ben si adatta al turco e che metterà alla prova lo spagnolo, che però proverà a interrompere la sua egemonia.

Non staranno a guardare gli avversari, primo fra tutti Jonathan Rea. Il nordirlandese arriva sulla pista di casa determinato a ottenere il miglior risultato possibile. La vittoria fino ad oggi non è un’opzione realistica, come lui stesso ha affermato, ma davanti al suo pubblico proverà a smentire se stesso con la sua Kawasaki. Attenzione anche a Michael Ruben Rinaldi, forte di un solido weekend a Misano, e ad Axel Bassani, che passo dopo passo si sta mostrando sempre più costantemente nelle posizioni di vertice.

Il round di Donington verrà trasmesso in diretta sul Sky Sport MotoGP HD (Canale 208 di Sky) a partire dal venerdì di libere. Seguiranno poi la sessione di qualifica e Gara 1, che scatterà alle 15:00 (ora italiana). Attenzione al cambiamento di orari della domenica: la Superpole Race partirà alle 14:00 (ora italiana), mentre Gara 2 slitta alle 17:00 (ora italiana).

Orari Sky Sport MotoGP HD (canale 208)

Venerdì 30 giugno

FP1 SBK: 11:30-12:15

FP2 SBK: 16:00-16:45

Sabato 1 luglio

Superpole SSP: 11:25-11:45

Superpole SBK: 12:10-12:25

Gara 1 SBK: 15:00

Gara 1 SSP: 16:15

Domenica 2 luglio

Superpole Race SBK: 14:00

Gara 1 SSP: 15:30

Gara 2 SBK: 17:00

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 3 giugno

Gara 1 SBK: 15:00

Domenica 4 giugno

Superpole Race SBK: 16:00 (differita)

Gara 2 SBK: 17:00