SBK | Pedercini smentisce il ritiro, ma inizia il 2024 da Misano

La crisi economica che sta colpendo l’intero mondo non lascia indenne il motorsport e, con le spese che diventano sempre più impegnative, correre un interno mondiale inizia a diventare faticoso. Ne sa qualcosa il team Pedercini, che ha diramato un comunicato in cui annuncia che inizierà la propria stagione Superbike a partire dal round di Misano.

La nota diffusa dalla squadra di Lucio Pedercini conferma le voci che circolavano in Australia qualche settimana fa, secondo le quali il team satellite Kawasaki avrebbe saltato i primi due appuntamenti europei, in programma a Barcellona e ad Assen. Tuttavia, a Phillip Island si era parlato di un possibile ritiro del team dall’intero campionato, situazione smentita con il comunicato, volto anche a mettere a tacere le voci di un forfait definitivo.

“Il TPR Team Pedercini Racing si vede costretto a modificare i propri programmi relativi alla stagione agonistica 2024. In una situazione difficile per tutta l’economica mondiale, alcuni sponsor hanno recentemente dovuto rivedere il loro supporto alla squadra di Lucio Pedercini. Questo ha portato ad una modifica del programma inizialmente stabilito e che comunque non prevedeva la partecipazione al primo round del WorldSBK che si è svolto in Australia”, si legge nel comunicato.

Isaac Vinales, TPR by Vinales Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Il round d’Australia è sempre impegnativo in termini economici e già dal principio era stato programmato di partire da Barcellona, prossimo appuntamento in programma fra due settimane. Tuttavia, anche qui Pedercini farà da spettatore: “Il livello della classe regina del mondiale delle derivate è sempre più alto e richiede un impegno economico e tecnico molto importante, per questo motivo, alla luce dei recenti cambiamenti del proprio budget, TPR ha deciso di rinunciare ai due prossimi round di Barcellona e di Assen per poi iniziare la propria stagione a Misano Adriatico, e disputare in seguito tutti gli appuntamenti previsti in calendario, con il confermato pilota spagnolo Isaac Vinales”, prosegue la nota.

Lucio Pedercini, team Principal dell’omonima squadra, dichiara: “Mi spiace molto non poter partecipare ai due prossimi appuntamenti di Barcellona ed Assen, ma purtroppo il nostro budget è cambiato solo a poche settimane dal secondo round della Catalunya. Questo non preclude la nostra partecipazione al mondiale Superbike 2024, ma ho ritenuto giusto prenderci il tempo necessario per rafforzare il nostro team non solo dal punto di vista tecnico, ma anche per quanto riguarda la nostra struttura. Non ha senso affrontare uno dei più difficili e competitivi campionati al mondo senza avere i mezzi e la preparazione adeguati. Sfrutteremo il tempo che ci separa dal round di Misano per svolgere alcuni test e lavorare ad un rafforzamento generale del nostro team, in modo da presentarci al meglio al primo appuntamento italiano del WorldSBK 2024”.