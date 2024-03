SBK | Il calendario è un’incognita: Ungheria a rischio cancellazione

La stagione della Superbike è ripartita e l’ha fatto, come di consueto, dall’Australia. La particolarità del calendario 2024 è la presenza del solo round di Phillip Island come appuntamento extraeuropeo, situazione che ha fatto storcere il naso a molti. Tuttavia, sembra proprio che il calendario sia destinato a cambiare ancora, perché il round in Ungheria potrebbe essere a rischio.

Il Balaton Park, nuovissimo impianto alle porte di Budapest, sta attraversando un momento di crisi economica e questo sta mettendo in pericolo l’appuntamento della Superbike, in programma a fine agosto. La struttura, di proprietà privata e non statale, sembra non ricevere gli adeguati supporti governativi che consentono di ospitare l’evento.

Balaton Park Photo by: Balaton Park

Pertanto, la Superbike potrebbe dover attendere ancora un po’ prima di tornare in Ungheria, dove manca da ben 34 anni. In caso di cancellazione del round al Balaton Park, sarebbero pronta a subentrare la Spagna o la Germania, quest’ultima con i circuiti del Hockenheim o di Oschersleben. L’interesse dei tedeschi verso le derivate di serie si è fatto più importante negli ultimi tempi, grazie agli investimenti e ai risultati di BMW.

Non si hanno certezze su un eventuale piano B, ma quel che è certo è che l’ipotetica cancellazione del round al Balaton Park della Superbike getterebbe diversi interrogativi anche sul Gran Premio d’Ungheria, appuntamento di riserva della MotoGP. Saranno cruciali queste settimane per sapere se le derivate di serie torneranno in Ungheria o se il calendario cambierà nuovamente.