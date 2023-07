SBK | Lowes blinda Kawasaki e il mercato 2024 cambia scenario

Il mondiale Superbike è entrato nella fase calda del mercato, con Toprak Razgatlioglu che ha annunciato il suo passaggio in BMW nel 2024, si sono sconvolti gli equilibri, che ora cercano di riassestarsi con le line-up per la prossima stagione. Sembrava che Kawasaki lasciasse una porta socchiusa, ma nella giornata di ieri è arrivata la notizia che blinda la squadra con sede a Barcellona: Alex Lowes ha rinnovato.

La consolidata coppia Kawasaki formata dal britannico e da Jonathan Rea è confermata, ora resta però uno dei posti più ambiti: quello in Yamaha al posto del turco. Tante sono le voci di mercato, ma di fatto c’è ancora poco o nulla di confermato. Tra le pedine dei movimenti per il 2024 c’è anche Iker Lecuona, che sembra ben inserito nell’orbita Honda, ma non esclude alcuna possibilità.

Lo spagnolo, alla vigilia del round di Donington, ha parlato con worldsbk.com, rivelando che il proprio manager sta discutendo per diverse soluzioni: “Non ho nessun aggiornamento, ma so che il mio manager sta parlando con diversi team. Ma onestamente non so nulla, si continua a parlare. Non c’è ancora nulla di chiuso, perciò non posso dire niente”. La presenza di Lecuona in MotoGP come sostituto prima di Marc Marquez a Jerez e poi di Joan Mir ad Assen lasciano pensare a un futuro con la Casa alata. Iker inoltre prenderà parte alla 8 Ore di Suzuka proprio con Honda.

Iker Lecuona, Team HRC Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Restano da capire alcuni intrecci sul futuro, in particolare per i team indipendenti e per BMW, che non ha ancora reso noti i propri piani con l’arrivo di Razgatlioglu. Michael van der Mark o Scott Redding? Questo è il dilemma. L’olandese è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio alla gamba rimediato ad Assen, mentre il britannico non esclude nulla, pur avendo le sue priorità: “Non c’è alcuna novità, voglio solo concentrarmi su ciò che sto facendo. Vedremo fra un po’ come procedono le cose, ma bisogna aspettare. La mia priorità è quella di continuare nel mondiale Superbike, ma sto guardando ogni opzione, come fanno tutti i piloti, che sia qui o altrove. Vorrei continuare con BMW, è un momento difficile per me, devo credere nel progetto come loro hanno credito in me. Fare un reset questo fine settimana mi aiuterà a prendere delle decisioni per il futuro”.

Ducati come si muoverà? Alvaro Bautista ha rinnovato e resta da capire il futuro del suo compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi, oltre a quello dei piloti satellite. Si possono fare tante speculazioni, ma di fatto non c’è nulla di concreto. Imola potrebbe essere un momento chiave per il mercato piloti, pertanto bisognerà attendere, come sempre capita in questi casi.