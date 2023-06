SBK | Rea: “A Donington avremo novità da Kawasaki”

A Donington è uno dei piloti più vincenti, con 6 successi e 16 podi. Ma Jonathan Rea si presenta al suo round di casa dopo un avvio di stagione particolarmente complicato, in cui ha collezionato solo quattro podi ed è a corto di vittorie.

Può essere proprio Donington il round del riscatto? Indubbiamente è un tracciato che il nordirlandese conosce molto bene ed è impaziente di tornare: “Donington è una pista su cui non vedo l'ora di correre da un po' di tempo. È una gara speciale della stagione perché è una gara di casa, con tanti parenti e amici presenti. Essendo cresciuto nel paddock del BSB, alcuni degli stessi fan si presentano oggi come allora, quindi si ha la sensazione di conoscere tutti”.

“Il fatto di aver avuto un buon successo in passato ci aiuta molto. In questo periodo dell'anno il tempo dovrebbe essere buono, quindi mi aspetto un fine settimana fresco e con molti tifosi”, spiega il pilota Kawasaki in riferimento al palmarès, ma anche con un occhio al meteo, che può sempre cambiare le carte in tavola.

Rea però può arrivare a Donington con una rinnovata fiducia, forte dei test svolti la scorsa settimana in cui si è lavorato per cercare di dare una svolta a questa stagione Superbike: “Abbiamo fatto un test la scorsa settimana per migliorare il pacchetto della moto e questo ci aiuta. Abbiamo ottenuto alcuni risultati positivi. Ci sono cose che possiamo usare subito e altre che speriamo di vedere in futuro”.

Non sarà comunque un weekend semplice, perché il tracciato britannico è piuttosto complesso da interpretare: “La pista di Donington è una vera sfida per la messa a punto della moto, quindi è importante essere forti già dal venerdì”.

“primi due settori sono veloci e scorrevoli, ma l'ultimo è davvero unico. È necessario avere una moto agile e maneggevole, ma anche molto stabile e che si fermi bene nell'ultimo settore. Inoltre, la pista è stata completamente riasfaltata. Dobbiamo tenere d'occhio le sfide che ci porrà, e poi organizzare il weekend come al solito”, spiega.

Infine si pone l’obiettivo per il fine settimana, che può essere una top 3 dopo le difficoltà di iniziò stagione: “L'obiettivo è il podio e sarebbe fantastico uscire da Donington con un buon bottino di punti. Salire sul podio nella gara di casa sarebbe davvero speciale".