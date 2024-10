SBK | Iker Lecuona operato con successo alla gamba sinistra

Il finale del Mondiale Superbike è stato incoraggiante per la Honda. Dopo mesi di grande difficoltà, la Casa giapponese sembra aver finalmente trovato la strada giusta per sviluppare la CBR1000RR-R e i risultati hanno iniziato a vedersi anche in pista. Su tutti, il podio che Iker Lecuona è riuscito a conquistare in Gara 1 ad Estoril.

Ma anche il round conclusivo di Jerez aveva dato segnali incoraggianti, almeno fino a quando il pilota spagnolo non è rimasto coinvolto in un incidente con il compagno di squadra Xavi Vierge nel corso della Superpole Race. Se Vierge è stato punito dai commissari per l'accaduto, ad avere la peggio è stato comunque Lecuona, che ha riportato la frattura scomposta del quinto metatarso della gamba sinistra, per la quale il pilota valenciano è stato sottoposto ieri ad un'operazione chirurgica, che ha avuto esito positivo, come spiega il comunicato diffuso dal marchio di Tokyo.

Iker Lecuona, Team HRC Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Dopo l'infortunio riportato in Superpole Race in occasione dell'ultimo Round del Campionato del Mondo Superbike 2024 a Jerez de la Frontera nella giornata di domenica 20 ottobre, Iker Lecuona è stato operato per ridurre la frattura scomposta al quinto metatarso della gamba sinistra", spiega la nota.

"L'operazione è avvenuta con successo sotto la guida del Dr. Eduardo Sanchez Alepuz presso l'Ospedale IMED di Valencia. Lecuona potrà pertanto iniziare il suo percorso di recupero. Ora che la stagione 2024 si è conclusa, Iker ha tempo di concentrarsi sulla sua riabilitazione. Si prevede un ritorno in totale forma fisica per i test pre-campionato 2025, in occasione dei quali tornerà in sella alla CBR1000RR-R, pronto per prepararsi per la nuova stagione del Mondiale Superbike", conclude.