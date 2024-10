SBK | Test Jerez, Giorno 1: Bulega rifila 1" a Bautista, Bimota 9° con Marino

Il Mondiale Superbike 2024 si è deciso solamente nel weekend, con la conquista del titolo da parte di Toprak Razgatlioglu, ma a distanza di appena un paio di giorni è già tempo di iniziare a pensare al 2025. Sono tante infatti le squadre che si sono fermate a Jerez de la Frontera per una due giorni di test che si concluderà domani.

Complice l'assenza proprio del campione del mondo in carica e del suo compagno di box Michael van der Mark, le Ducati hanno avuto vita abbastanza "facile", con Nicolò Bulega ed Alvaro Bautista che hanno occupato le prime due posizioni. Il più veloce alla fine è stato il pilota italiano, che in mattinata ha fatto segnare un crono di 1'38"142, lontano dal record del tracciato andaluso che ha fatto segnare lo scorso weekend. Tanto lavoro per lui, con alcuni elementi del telaio da valutare, e alla fine ben 86 tornate completate.

Più travagliata invece la giornata del due volte campione del mondo, che si è messa subito in salita a causa di una scivolata alla curva 2 avvenuta in mattinata. Questo però non ha impedito al pilota di Talavera de la Reina di mettere insieme la bellezza di 85 giri, rimanendo però ad oltre un secondo dal compagno di box con il suo crono di 1'39"567.

Primo giorno di lavoro in sella alla Kawasaki del Puccetti Racing per Garrett Gerloff. Per il pilota statunitense è stata sicuramente una prima presa di contatto incoraggiante, visto che si è piazzato al terzo posto, abbassando costantemente i suoi tempo fino ad arrivare ad un tempo di 1'39"650, non troppo distante da quello di Bautista, nel migliore dei suoi 77 giri. La Casa giapponese ha anche portato qualche novità per la ZX-10RR, ma l'obiettivo primario per il momento è far trovare a Gerloff l'adattamento con la sua nuova moto.

Con Iker Lecuona ancora fermo ai box per l'infortunio rimediato nella Superpole Race di domenica, l'unico pilota ufficiale della Honda in pista oggi è stato Xavi Vierge, che si è alternato su ben tre moto diverse, completando ben 80 giri con un best di 1'39"971. Crono che gli è valso la quarta posizione, giusto davanti al rookie della Ducati Motorcorsa, il britannico Ryan Vickers che si è presentato con un 1'40"922, collezionando 68 passaggi sulla sua Panigale V4R.

Continuando a scorrere la classifica, in sesta posizione c'è l'altra Honda, ma i colori MIE, affidata a Tarran Mackenzie. Solo settimo tempo invece per la BMW, che però oggi era nelle mani dei collaudatori Markus Reiterberger e Sylvain Guintoli (11°), che hanno portato al debutto il propulsore 2025 della M 1000 RR. Le novità più sostanziose arriveranno nel test della settimana prossima ad Aragon, nel quale torneranno in sella Razgatlioglu e van der Mark, che avranno a disposizione anche un pacchetto aerodinamico aggiornato.

Oggi gli occhi però erano puntati soprattutto sulla Bimonta, che portava al debutto la KB998. In sella c'era il tester Florian Marino, che si è alternato su tre differenti esemplari per un totale di 72 giri con un best di 1'41"360. Domani invece ad assaggiarla per la prima volta ci saranno i due piloti titolari del 2025, ovvero Alex Lowes ed Axel Bassani.

Assente la squadra ufficiale Yamaha, ma anche diversi big come Danilo Petrucci ed Andrea Iannone. C'è però anche chi avrebbe voluto girare, ma non ne ha avuto l'opportunità. Si tratta di Scott Redding che, a riprova di quanto sia stata tesa la rottura con la BMW, non ha ottenuto il nulla osta per salire in sella alla Ducati con cui correrà il prossimo anno.