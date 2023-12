SBK | BMW ingaggia Guintoli e Smith come nuovi tester

Da quando BMW Motorrad Motorsport ha deciso di investire forte sulla propria presenza in World Superbike prendendo sul mercato nientemeno che uno dei talenti più fulgidi degli ultimi anni - Toprak Razgatlioglu - non ha più smesso di aggiungere pedine importanti in vista di una serie di stagioni che dovranno vederla protagonista nel mondiale dedicato alle moto derivate di serie.

Oggi la squadra bavarese ha annunciato l'ingaggio di due piloti che andranno a occupare il ruolo di tester. Stiamo parlando di Sylvain Guintoli e Bradley Smith.

Entrambi i piloti hanno alle spalle un bagaglio d'esperienza invidiabile. In più, nel corso delle ultime stagioni, hanno contribuito alla preparazione e allo sviluppo di diverse moto. Ora, per loro, sarà il turno della BMW M 1000 RR.

Il 41enne Guintoli ha un'esperienza completa in varie aree del motociclismo. È stato due volte campione del mondo, vincendo il Campionato mondiale FIM Superbike (WorldSBK) nel 2014 e il Campionato mondiale FIM Endurance (FIM EWC) nel 2021. Ha anche trascorso diversi anni in MotoGP. Oltre al suo lavoro nel test team di BMW Motorrad Motorsport, Guintoli parteciperà al FIM EWC con il BMW Motorrad World Endurance Team. La formazione dettagliata dei piloti della squadra sarà annunciata a breve.

Guintoli ha dichiarato: "Sono molto felice di entrare a far parte del progetto BMW Motorrad Motorsport WorldSBK come pilota collaudatore, il progetto è molto eccitante e non vedo l'ora di mettere a disposizione la mia esperienza. Non vedo l'ora di iniziare e di godermi la BMW M 1000 RR".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Bradley Smith, Ten Kate Racing Yamaha

Il 33enne Smith è noto soprattutto per il suo periodo in MotoGP. Il britannico ha iniziato la sua lunga carriera internazionale nella classe 125 del campionato mondiale. Dopo due anni nella classe Moto2, Smith è passato alla MotoGP nel 2013, dove è rimasto attivo fino al 2020. Inoltre, Smith ha vinto la 8 Ore di Suzuka nel 2015. Ora si unisce alla famiglia BMW Motorrad Motorsport come pilota collaudatore.

Smith ha dichiarato: "Il fatto che BMW Motorrad mi abbia chiesto di unirmi al test team è un grande privilegio. Mi impegnerò al massimo per fornire ciò di cui i nostri quattro piloti ufficiali del WorldSBK hanno bisogno per lottare con i migliori del campionato".

"Benvenuti a bordo, Sylvain e Bradley", dice Christian Gonschor, Direttore Tecnico BMW Motorrad Motorsport. "È fantastico che il loro bagaglio di esperienza rafforzi il nostro progetto. Sylvain porta con sé un'ampia conoscenza derivante dai molti anni trascorsi nei campionati mondiali Superbike e Endurance, dove si è anche aggiudicato i titoli, e dalla MotoGP. Bradley completa perfettamente queste conoscenze con la sua vasta esperienza di pilota e collaudatore in MotoGP. Sono i piloti perfetti per il nostro nuovo test team, che si concentra esclusivamente sul lavoro di prova in pista, indipendentemente dagli impegni di gara".

Il Direttore di BMW Motorrad Motorsport Marc Bongers aggiunge: "Sono orgoglioso che, sotto la guida di Chris, abbiamo messo insieme una formazione così forte per sostenere i nostri impegni di fabbrica nel WorldSBK e nel FIM EWC con il test team in secondo piano. È anche una chiara indicazione del forte impegno di BMW Motorrad nel motorsport. Il contributo significativo fornito dal test team ha già dato buoni risultati negli ultimi mesi, e siamo fiduciosi che questa struttura contribuirà al successo".