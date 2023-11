HRC modifica l'assetto manageriale in MotoGP e SBK

L'ultimo appuntamento della stagione è ricco di cambiamenti per il team ufficiale Honda nel Mondiale MotoGP. La prima e più importante novità è arrivata da Marc Marquez, che lascerà la Casa giapponese con un anno di anticipo per passare ad uno dei team satellite della Ducati, il Gresini Racing. Al suo posto, questo fine settimana sarà annunciato l'arrivo dell'italiano Luca Marini per le prossime due stagioni.

Oltre a questi cambiamenti, ovviamente i più visibili ed evidenti, negli ultimi giorni ci sono stati una serie di spostamenti nella parte manageriale della Repsol Honda, che hanno avuto un effetto a catena anche sul team ufficiale del Mondiale Superbike.

Hector Martin, per otto anni direttore della comunicazione di HRC e, prima ancora, addetto stampa personale di Jorge Lorenzo e Marc Marquez, con i quali era entrato in Honda nel 2013, lascerà la squadra ed il Campionato del Mondo MotoGP.

Martin ha accettato l'offerta di diventare il nuovo direttore della comunicazione del Maiorca, squadra di calcio della Liga spagnola. Un incarico che assumerà a dicembre, il che significa che il Gran Premio di Valencia sarà il suo ultimo impegno con la squadra di Tokyo. Per il momento, Honda sta valutando come ristrutturare il settore della comunicazione.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jose Escámez, team coordinator HRC, Repsol Honda MotoGP

Un altro pezzo importante che lascerà il paddock della MotoGP è il coordinatore della squadra, Jose Escamez, il braccio destro di Alberto Puig e l'uomo incaricato di assicurarsi che tutto sia a posto durante i Gran Premi. Escamez sarà il nuovo team manager della squadra SBK, in sostituzione di Leon Camier. Formatosi nel team Monlau e con un'enorme esperienza sia come meccanico che in posizioni tecniche e manageriali, Escamez arriva in SBK con la missione di far risalire il team ufficiale Honda ad un livello superiore nei prossimi due anni, in cui Iker Lecuona e Xavier Vierge sono stati rinnovati come piloti.

Il posto di Escamez sarà preso da Jordi Castellá, che sarà promosso dalla posizione di meccanico di Marc Marquez, a partire dal test di martedì prossimo a Valencia. Castellá è, dell'attuale squadra di Marc, il primo che ha lavorato con lui, già durante il campionato spagnolo. Da allora, per quasi 15 anni, ha fatto parte della squadra di Marc.

Con la partenza del pilota verso il Gresini Racing, Castellá ha capito che è arrivato il momento di assumersi nuove responsabilità, lasciando il gruppo di lavoro che Luca Marini presumibilmente erediterà quando atterrerà nel box Honda martedì prossimo.