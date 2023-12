SBK | Muir: “La BMW per Toprak è pronta, arriveranno altre novità”

Non è Marc Marquez sulla Ducati, ma sembra che quasi ci si avvicini: il debutto di Toprak Razgatlioglu sulla BMW era uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati Superbike e, a quanto pare, non ha deluso le aspettative. Il primo approccio tra le curve di Portimao è stato positivo nonostante la pioggia e ora lo attendono altri due giorni a Jerez de la Frontera, dove sia il pilota che il team sperano in un meteo più clemente.

Le impressioni iniziali del turco sono state buone e anche la squadra è sembrata piuttosto soddisfatta. Shaun Muir, Team Principal BMW, si è fatto portavoce dell’intera squadra, offrendo il suo punto di vista dopo i primi 30 giri di Razgatlioglu sulla M1000RR: “È stata un po' una sorpresa, non ci aspettavamo di essere in pista già domenica. Avevamo programmato per lunedì, ma abbiamo avuto l'opportunità di scendere in pista e l'abbiamo sfruttata. Abbiamo fatto qualche giro di installazione e tre o quattro sessioni da 20 minuti. Abbiamo fatto esattamente quello che volevamo: farlo salire sulla moto e farlo sentire a casa. Non cercavamo altro che un feedback iniziale. Avrà sicuramente molte cose da cambiare, perché è una moto completamente nuova per lui. Tutto sommato, ne è valsa la pena anticipare”.

Quando Toprak ha annunciato l’addio a Yamaha per passare in BMW, ha lasciato sorpresi in molti. Dunque, c’era molta attesa per vedere il vice-campione del mondo mettersi alla prova con una moto che non è mai stata davvero competitiva in questo 2023. Anche Muir ha rivelato quali fossero le sensazioni del team per questo test: "C’era tensione per tutti. Abbiamo aspettato questo momento per un bel po' di mesi. Avremmo sperato di essere in pista prima, ma siamo qui a dicembre e le condizioni non sono delle migliori. Naturalmente, tutti sono eccitati. È un'ottima cosa per la squadra. Domenica mattina c'era un po' più di pressione, perché ci aspettavamo di fare più promo, video e fotografie, ma non è stato così. Sono passate quattro ore folli da quando abbiamo deciso di farlo. Abbiamo dovuto muoverci rapidamente, portare tutto in temperatura, preparare i ragazzi a partire ed è stato piuttosto frenetico! La rapidità dell'intervento ci ha tolto il nervosismo e ci siamo messi all'opera. È stato bello vederlo salire sulla moto e vedere il numero 54 sulla BMW".

Photo by: BMW Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Una volta messo in archivio il primo test a Portimao, è ora di proiettarsi verso Jerez, dove si comincerà già a vedere qualche aggiornamento sulla BMW: "I due giorni a Jerez probabilmente diventeranno un giorno e mezzo, ma abbiamo un aggiornamento del motore. Abbiamo anche altre parti che sono qui e che esamineremo nel corso dei giorni. Il test team ha fatto un gran lavoro e questo sta creando grandi vantaggi. Voglio complimentarmi con loro perché hanno fatto moltissimo. Stiamo scendendo in pista con parti pronte all'uso e questo è un grande vantaggio per noi”.

“Dal punto di vista ergonomico, la moto è pronta per Toprak”, spiega Muir entrando nel dettaglio delle novità che BMW porta sia per Razgatlioglu che per il suo compagno di squadra Michael van der Mark. “Per quanto riguarda Mickey, ci stiamo basando su ciò che ha fatto nella seconda parte dell'anno scorso. Non possiamo dimenticare che ha avuto due grossi infortuni che gli hanno quasi azzerato la stagione. Per Michael questo è un po' il primo giorno della stagione 2024. Entrambi hanno lo stesso materiale da testare. Avremo un riscontro da entrambi. È un po' un passo avanti rispetto a quando Bonovo ha fatto i test subito dopo Jerez, quindi abbiamo già le informazioni su cui lavorare. In termini di carico di lavoro, i ragazzi saranno impegnati. Ci piacerebbe pensare di poter fare 60-80 giri al giorno, se il tempo ci assiste. Nel corso dei prossimi giorni, non c'è motivo per cui non si possa arrivare a spuntare una casella importante e far lavorare i ragazzi per i test di gennaio".