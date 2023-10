SBK | Bautista sorpassa Fogarty: è il più vincente con la Ducati

Il nome di Alvaro Bautista è sempre più impresso a fuoco nella storia della Ducati. Oltre ad essere diventato lo scorso anno il pilota che ha riportato a Borgo Panigale un titolo iridato della Superbike che mancava dal 2011, domenica a Portimao è diventato anche quello con più successi tra le derivate di serie per i colori della Rossa.

Con la tripletta conquistata nel round portoghese, infatti, il pilota di Talavera de la Reina, è arrivato a quota 56 vittorie in sella ad una Ducati, superando due mostri sacri come "King" Karl Fogarty e Troy Bayliss, fermi rispettivamente a quota 55 e 52 trionfi ciascuno.

Con un pizzico di fortuna in più avrebbe potuto essere un weekend indimenticabile sia per lui che per il marchio bolognese, perché il trionfo di sabato ha già messo nero su bianco il titolo Costruttori, mentre manca davvero poco per il secondo Mondiale piloti di Alvaro, che ormai appare davvero una formalità. Allo spagnolo, infatti, basterà conquistare appena 2 punti tra le tre gare del round conclusivo di Jerez de la Frontera per avere la certezza dell'alloro iridato.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Un fine settimana davvero entusiasmante. Non mi aspettavo certo di fare hat-trick e ciò che mi rende particolarmente orgoglioso è aver vinto lottando ogni curva con Toprak a cui faccio i complimenti perché è stato un avversario veramente tosto ma sempre corretto", ha detto Bautista dopo la doppietta in Algarve.

"Devo ammettere di essermi molto divertito: non mi ha mai consentito di fare il mio passo, attaccandomi ad ogni giro. Sono rimasto concentrato, cercando di non fare errori. Il campionato? Vi dico la verità: è giusto che il titolo sia assegnato a Jerez e spero che tanti tifosi arrivino per il round", ha aggiunto.

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images