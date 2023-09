SBK | Bautista: "Aragon è speciale e siamo sempre andati bene"

Il paddock del Mondiale Superbike si appresta a sostenere la seconda “doppia” della stagione dopo quella in Australia ed Indonesia. Venerdì mattina alle 10.30 prenderanno infatti il via le prove libere del Tissot Aragon Round a cui farà seguito, nella settimana successiva, il Pirelli Portuguese Round prima del weekend che chiuderà il 2023, in programma a Jerez de la Frontera (Spagna) dal 22 al 29 ottobre.

Alvaro Bautista si presenta al Motorland di Aragon con 57 punti di vantaggio su Razgatlioglu (Yamaha). Nella classifica dedicata alle case costruttrici, Ducati ha un vantaggio di 82 punti su Yamaha mentre in quella riservata ai Team, Aruba.it Racing – Ducati deve recuperare 32 punti al team Pata Yamaha Prometeon.

"E’ sempre speciale correre ad Aragon davanti alla mia famiglia, agli amici ai fans spagnoli. E’ un Home GP per me e per questo ho tanta voglia di scendere in pista. Il Motorland è un circuito molto bello ma anche molto impegnativo. Abbiamo sempre avuto un buon feeling con la moto su questa pista e quindi l’obiettivo è quello di lavorare bene fin dal venerdì mattina e divertirci in tutte le sessioni", ha detto Bautista.

Dopo la sfortunata domenica di Magny-Cours, preceduta dall’eccellente podio (P2) conquistato in Gara-1, Michael Rinaldi vuole tornare a combattere per la vittoria sulla pista dove ha conquistato (nel 2020 con la Ducati Panigale V4 R del tem Go Eleven) il primo successo in carriera nel Campionato del Mondo Superbike.

"Andiamo ad Aragon con fiducia. E’ una pista che mi piace molto ed i test che abbiamo fatto tre settimane fa ci hanno aiutato ad avere una base di partenza buona. Siamo consapevoli delle nostre potenzialità e per questo non vedo l’ora di scendere in pista per dare il massimo, come sempre", ha aggiunto Rinaldi.

Michael Ruben Rinaldi, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Supersport: Bulega per consolidarsi in vetta

Con tre round ancora da disputare - e 150 punti in palio - Nicolò Bulega e la Ducati Panigale V2 del team Aruba.it Racing WSSP si trovano saldamente in testa alla classifica con 60 punti di vantaggio su Manzi (Yamaha). Anche in nel Mondiale Supersport, Ducati è in testa alla classifica del titolo Manufacturer con 395 punti ed un vantaggio di 64 su Yamaha.

"Sono contento di tornare a ad Aragon dove cercheremo di replicare il bel weekend di Magny-Cours. Abbiamo avuto la possibilità di fare due giorni di test al Motorland, ma devo ammettere che la mancanza di riferimenti e le condizioni non ottimali della pista non ci hanno fornito indicazioni estremamente chiare. Per questo non vedo l’ora di salire in sella alla mia Panigale V2 per avere, questa volta, dei riferimenti tangibili con gli altri piloti di Supersport", ha concluso Bulega.