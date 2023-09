SBK | Aragon: Pirelli fa debuttare una nuova mescola anteriore

Dopo la “fredda” Magny-Cours (che ha sorpreso tutti con un tempo decisamente estivo), la Superbike torna in azione questo fine settimana ad Aragon, dove le temperature si preannunciano più calde. Per il terzultimo round della stagione, Pirelli ha deciso di puntare su una nuova specifica anteriore in mescola morbida. La C0927 debutterà così proprio al Motorland, con l’obiettivo di assicurare un livello di grip ancora più elevato.

In totale, i piloti disporranno di 66 pneumatici, 27 anteriori e 39 posteriori. Per quanto riguarda l’anteriore, la scelta potrà ricadere sulla media SC1, nella disponibilità di 9 pezzi a pilota, o sulla nuova SC0 di sviluppo in specifica C0927, disponibile nel quantitativo di 6 pezzi a pilota. Quest’ultima è proprio la mescola che debutterà questo fine settimana ad Aragon.

Per quanto riguarda il posteriore, sono state confermate le soluzioni che erano state adottate a Magny-Cours. Si avranno dunque la mescola super morbida SCX di gamma e quella di sviluppo B0800. A disposizione ci sarà anche la morbida SC0, mentre per la Superpole e la Superpole Race si adotterà la SCQ di sviluppo C0004.

Pneumatici Pirelli Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Giorgio Barbier, Direttore Racing Moto Pirelli, dichiara: “Dal punto di vista dello sviluppo, nella classe Superbike in questa stagione i nostri sforzi si sono concentrati soprattutto sulla posteriore extra soft, la SCQ, e sulla nuovissima anteriore morbida, la SC0, che di fatto ha rappresentato una novità assoluta. Fino a quest’anno, infatti, Pirelli non aveva mai sviluppato un pneumatico in mescola SC0 per l’anteriore”.

“Con lo sviluppo portato avanti sul posteriore nella direzione di soluzioni più morbide e la conseguente introduzione in gamma di mescole come SCX e SCQ, è emersa presto la necessità di lavorare ad una alternativa più morbida anche per l’anteriore che potesse offrire un maggiore livello di grip così da bilanciare quello fornito dal posteriore. La prima specifica che abbiamo sviluppato, la B1148, ha dato buoni risultati ma non ci ha soddisfatto pienamente quindi abbiamo deciso di sviluppare una nuova mescola, la C0927, che dovrebbe assicurare un livello di grip ancora migliore. La proveremo sicuramente ad Aragón e poi anche a Portimão e a fine anno decideremo se farla diventare una soluzione di gamma o se proseguire lo sviluppo anche nella prossima stagione”, conclude Barbier.