SBK | Ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Aragon

iamo ormai arrivati alle fasi finali e decisive della stagione 2023 del mondiale Superbike, che questo fine settimana disputerà il suo terzultimo appuntamento. Motorland Aragon sarà teatro del decimo round e in casa di Alvaro Bautista si rinnova la sfida. Se in un certo momento della stagione sembrava tutto scontato, il campione del mondo in carica si presenta di fronte al suo pubblico con la consapevolezza di doversi guardare le spalle da un agguerrito Toprak Razgatlioglu.

Vincitore di due gare su tre a Magny-Cours due settimane fa, il turco non ha alcuna intenzione di lasciar scappare Alvaro Bautista in campionato. I due sono separati da 57 punti, che sono molti ma non così tanti da far stare sereno lo spagnolo della Ducati. Questo round, dunque, sarà chiave per delineare quello che sarà il finale di stagione.

Non mancheranno sorprese e colpi di scena, perché gli altri non staranno a guardare. Tra cambiamenti e conferme, tanti saranno i piloti che vorranno imporsi, a partire da Jonathan Rea e Michael Ruben Rinaldi. Quest’ultimo ha ben figurato due settimane fa in Francia e proverà a ripetersi per concludere al meglio quest’ultima parte di stagione con Ducati, prima id lasciare la formazione Aruba. Stesso discorso vale per il nordirlandese, che a partire dal prossimo anno vestirà i colori Yamaha.

L’intero round di Aragon sarà trasmesso in diretta da Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport MotoGP (canale 208) per via della concomitanza con la MotoGP in India (qui gli orari). TV8 trasmetterà in chiaro le gare del sabato e della domenica, come di consueto. Gli orari del round di Aragon sono i soliti, ma attenzione ai canali, che cambieranno nel corso del weekend.

Orari Sky Sport Max (canale 205) e Sky Sport MotoGP (canale 208)

Venerdì 22 settembre

FP1 SBK: 10:30-11:15 (Sky Sport Max)

FP2 SBK: 15:00-15:45 (Sky Sport MotoGP)

Sabato 23 settembre

Superpole SSP: 10:25-10:45 (Sky Sport Max)

Superpole SBK: 11:10-11:25 (Sky Sport Max)

Gara 1 SBK: 14:00 (Sky Sport MotoGP)

Gara 1 SSP: 15:15 (Sky Sport MotoGP)

Domenica 24 settembre

Superpole Race SBK: 11:00 (Sky Sport Max)

Gara 1 SSP: 12:30 (Sky Sport Max)

Gara 2 SBK: 14:00 (Sky Sport Max)

Orari TV8 (canale 8 digitale terrestre)

Sabato 23 settembre

Gara 1 SBK: 14:00

Domenica 24 settembre

Superpole Race SBK: 13:00 (differita)

Gara 2 SBK: 14:00