WRC | Hyundai: può essere Lindholm il sostituto di Breen

Hyundai Motorsport è alla ricerca di un equipaggio per completare la propria line up 2023 dopo aver dovuto affrontare la morte di Craig Breen avvenuta lo scorso 13 aprile in seguito a un incidente nel corso di un test pre-evento del Rally di Croazia, nei pressi di Lobor.

Il decesso del pilota irlandese ha lasciato un vuoto nella line up del team di Alzenau e, a poco più di un mese dalla scomparsa di Craig, il team sta lavorando per scegliere i nomi dell'equipaggio che dovranno colmare il vuoto che c'è attualmente.

Dani Sordo e Candido Carrera hanno ribadito a Hyundai di non voler prendere parte all'intera stagione, sebbene ora la terza i20 N Rally1 sarebbe a loro completa disposizione sino al termine dell'anno. Per questo Cyril Abiteboul sta valutando alcuni nomi.

"Sicuramente posso confermare che Dani non parteciperà a tutti i rally restanti e le nostre line up piloti saranno annunciate a tempo debito", ha affermato il team principal di Hyundai Motorsport a Motorsport.com.

"Sono in fase di costruzione. Stiamo valutando, ma per ora è troppo presto per fare un annuncio a tal riguardo. L'unica cosa che posso dire è che non stiamo guardando solo a quest'anno, ma guardiamo anche alla prossima stagione e a quella dopo ancora".

"Non voglio vedere quello che stiamo facendo come un semplice esercizio per riempire un vuoto. Voglio vederla come una decisione strategica per la squadra e per la Casa".

"Abbiamo la speranza e l'aspettativa di essere qui a lungo termine, per questo possiamo considerare la questione della line up piloti solo nella prospettiva di un impatto a lungo termine per la squadra".

Stando a quanto rivelato da alcune fonti di Motorsport.com, Emil Lindholm sarebbe il pilota in cima alle preferenze della squadra coreana. Il finlandese, oggi pilota del team TokSport Skoda in WRC2 e attuale campione in carica della serie, non ha ancora preso contatto con una vettura Rally1 e questo aspetto è certamente da non sottovalutare.

Emil Lindholm, Reeta Hamalainen, Toksport WRT Skoda Fabia Evo Rally2 Photo by: Red Bull Content Pool

Il passaggio da una vettura Rally2 a una Rally1 è spesso stato problematico. Lo era già con la passata era di vetture, R5 - WRC Plus, e questa caratteristica è rimasta sebbene le distanze - per certi versi - si siano leggermente assottigliate.

Però Hyundai, come ha ammesso lo stesso Abiteboul, non sta cercando un ripiego stagionale. Ha intenzione di investire sul presente e sul futuro. E' logico rivolgersi a piloti del WRC2 pensando all'oggi e al domani. Riprendere Oliver Solberg dopo averlo lasciato a piedi alla fine del 2022 sarebbe stata una soluzione impraticabile.

In orbita Hyundai c'è anche Teemu Suninen, il quale ha già una buona esperienza con le vetture di grado maggiore dopo aver corso per anni con M-Sport, ma al momento non è lui il favorito.

Lindholm, classe 1996 (compirà 27 anni il 19 luglio), è il campione in carica del WRC2 e del WRC2 Junior avendo vinto il titolo assieme alla sua attuale navigatrice, Reeta Hamalainen, nel 2022 grazie a 2 vittorie nel WRC2 e a 4 nel WRC2 Junior al volante di una Skoda Fabia Rally2 Evo.

Quest'anno sta correndo sempre con il team TokSport Skoda nel WRC2 al volante della nuova Skoda Fabia RS Rally2, ma i risultati - almeno per ora - non ricalcano la bella stagione firmata da lui lo scorso anno. 16esimo al Rally di Svezia (7° nel WRC2), Settimo assoluto al Rally del Messico e secondo in WRC2 e 11esimo assoluto al Rally di Croazia, terzo nel WRC2. Questo lo porta a occupare la quarta posizione di classe nel Mondiale Piloti e tornerà in azione tra 3 settimane al Rally Italia Sardegna.

Hyundai Motorsport schiererà al rally isolano che si terrà nei pressi di Olbia i soliti Thierry Neuville ed Esapekka Lappi, affiancati dal 2 volte vincitore dell'evento Dani Sordo. Servirà probabilmente la presenza del nuovo pilota all'evento successivo, il Safari Rally Kenya previsto dal 23 al 25 giugno.