WEC | Rossi: "Viste le difficoltà, la Top5 tutto sommato è buona"

La prima uscita di Valentino Rossi ad Interlagos si conclude con una Top5 raggiunta al termine di una combattutissima 6h di San Paolo.

Nel quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship il 'Dottore' andava a conoscere una pista nuovissima per lui e per la sua BMW, che assieme ai compagni di squadra Maxime Martin e Ahmah Al Harthy ha dovuto cercare di sistemare non senza difficoltà.

Già fin dalle prime prove del venerdì era emerso infatti che non sarebbe stata vita facile per il trio del Team WRT, con tante rivali di Classe LMGT3 apparse subito più in palla.

"Ho trovato la pista molto bella e interessante, era la prima volta che ci correvo, nelle Libere del venerdì abbiamo lavorato tanto sulla vettura, ma non siamo riusciti ad essere molto veloci perché il tracciato è stretto e non si adattava molto alla nostra M4", ammette il ragazzo di Tavullia.

"Inoltre anche con le gomme abbiamo sofferto un po' troppo, dopo qualche giro ci siamo trovati già in difficoltà senza riuscire a tenere un grande passo".

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi Foto di: JEP / Motorsport Images

I problemi maggiori li ha avuti proprio Al Harthy, che in Qualifica non è andato oltre il 12° crono, ma riuscendo al via a risalire alcune posizioni prima di alternarsi per due volte con Martin nelle prime 4h di gara.

A Rossi è toccato un doppio stint nel secondo terzo di una corsa che lo ha visto compiere un paio di bei sorpassi e issarsi fino alla Top5 senza sbagliare nulla e tenendo un ottimo ritmo, toccando ad un certo punto pure il podio, che .

Il solito finale concitatissimo ha però visto sfumare i sogni di trofeo, pur avendo Martin trovato un buon passo per andare a combattere contro chi in quel momento lo precedeva.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: JEP / Motorsport Images

"Dopo le ultime gare in cui abbiamo avuto molta sfortuna, il quinto posto è un risultato importante e positivo per noi", ammette il pesarese.

"Ci siamo resi conto fin dall'inizio del weekend di non essere pienamente competitivi qui, ma abbiamo lottato e migliorato la macchina in vista della gara".

"Ahmad e Maxime hanno fatto un ottimo lavoro e anche io ho gestito bene i miei stint. Tutto sommato, possiamo essere soddisfatti".

Il Team Principal, Vincent Vosse, è un po' più arrabbiato: "Sono molto insoddisfatto della gara nella Classe LMGT3. Se con la #46 arriviamo solo quinti nonostante una prestazione priva di errori, allora c'è qualcosa che non va nella velocità rispetto ai nostri rivali".

"Ma abbiamo lottato e raccolto punti. Era tutto ciò che era possibile fare date le circostanze".