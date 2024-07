WEC | Toyota, gestione gomme perfetta: "Un successo voluto"

La schiacciante vittoria alla 6h di San Paolo ha rilanciato le ambizioni di titolo Mondiale della Toyota per la seconda metà di stagione 2024 del FIA World Endurance Championship.

Ad Interlagos il dominio delle GR010 Hybrid si è rivelato disarmante già dopo appena 60', con la #7 di Conway/Kobayashi/De Vries che aveva mezzo minuto di vantaggio sui rivali, seguita a distanza dalla #8 di Buemi/Hartley/Hirakawa.

Se nemmeno un Drive Through per una infrazione commessa durante un regime di Full Course Yellow ha fermato la leader della gara, successivamente ci ha pensato una centralina difettosa che limitava il flusso di carburante calando di potenza, la quale ha richiesto un intervento di sistemazione ai box durante la terza ora facendole perdere parecchio tempo.

Questo ha spalancato le porte del successo alla gemella #8, che ha continuato sulla stessa scia guadagnando ad ogni giro, per poi limitarsi a gestire la situazione, mentre il solito indiavolato Kobayashi è riuscito a risalire fino al quarto posto, soffiandolo alla Ferrari a 4' dalla fine.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: Toyota Racing

"È una giornata straordinaria per noi, abbiamo vinto la prima gara dell'anno con un'ottima macchina. La gestione degli pneumatici è stata uno dei nostri punti di forza, in particolare il fatto di poter utilizzare la mescola media per tutta la gara, che ci ha davvero aiutato ad avere un buon ritmo", spiega Buemi.

"Sono molto contento di aver finalmente trascorso un fine settimana senza problemi dopo un inizio di stagione difficile. Abbiamo fatto una buona qualifica con la doppietta, ma l'auto #7 è stata sfortunata per un problema. Erano molto veloci e meritavano un risultato migliore".

"Abbiamo ottenuto buoni punti nel Mondiale Costruttori e ci presenteremo alla prossima gara con l'obiettivo di continuare così".

Hartley aggiunge: "È una bella sensazione ottenere la prima vittoria della stagione, che fino ad ora non era stata delle migliori. La #7 ha fatto una gara straordinaria, oggi stava volando, quindi mi dispiace per loro".

"Il mio primo stint all'inizio non è stato facile, con un sacco di degrado degli pneumatici, ma siamo riusciti a superarlo e abbiamo fatto una gara bella e pulita".

"Abbiamo ottenuto la vittoria e questo è ciò che conta, oltre ad ottenere buoni punti per il Mondiale, quindi vogliamo continuare così per le prossime gare".

Sorride anche Hirakawa: "Sono molto felice per la nostra prima vittoria dell'anno, era passato molto tempo dall'ultima ottenuta in Bahrain, ma non ci siamo mai arresi e abbiamo sempre spinto al massimo. Il mio stint non è stato facile a causa del degrado, per cui ho dovuto occuparmi delle gomme".

"Ho avuto la possibilità di cambiare gli pneumatici sul lato destro, ma ho dovuto comunque gestirli molto; sono contento di essere riuscito a mantenere il distacco sulla vettura dietro".

"Per la squadra nel Mondiale Costruttori era importante vincere la gara e sono felice di averlo fatto. Grazie per l'enorme impegno profuso questa settimana. Ci sono ancora tre gare da disputare e continueremo a spingere per il titolo".

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: Toyota Racing

C'è un po' di rammarico dall'altra parte del box, ma i punti presi significano rilancio a tutto tondo per la Toyota come sottolinea Kobayashi: "Per la squadra, questa è stata sicuramente la nostra settimana. Abbiamo avuto un buon ritmo in qualifica, poi entrambe le vetture sono state molto forti in gara e abbiamo gestito molto bene il degrado degli pneumatici".

"Congratulazioni alla #8 per la vittoria; hanno fatto una grande gara. Ovviamente, la #7 aveva il potenziale per vincere, ma purtroppo abbiamo avuto un problema che ci è costato del tempo ai box. Da quel momento in poi è stata una situazione difficile per noi, ma abbiamo fatto del nostro meglio per rimontare e il quarto posto era il massimo che potevamo realisticamente ottenere".

"Ringrazio la squadra per il duro lavoro svolto. Analizzeremo quello che è successo sulla nostra vettura e torneremo ancora più forti per le prossime gare".

Dopo un avvio di stagione difficile (non del tutto per colpa loro, va detto), le giapponesi sono tornate a ruggire di prepotenza con tempi inavvicinabili per tutti e una gestione gomme sopraffina, il che ha portato il marchio a -4 dalla Porsche in classifica Costruttori, dunque riaprendo alla grandissima i giochi, mentre tra i piloti una rimonta è più difficile, ma non impossibile.

"Avevamo un buon quadro della situazione gomme già prima della gara, dopo aver provato in occasione delle Libere 2, quando le temperature si erano un po' alzate. Abbiamo lavorato sulla messa a punto per far funzionare l'auto ed essere costanti. Credo che la strategia e la gestione degli pneumatici siano state fondamentali oggi", sottolinea il Direttore Tecnico, David Floury.

"La differenza di ritmo che abbiamo riscontrato era chiaramente legata anche a questo. Ho visto scelte miste tra medie e dure, sarà interessante analizzare il tutto, ma noi abbiamo montato solamente le medie per tutta la gara, perché mischiando i tipi di gomma si rischia di incappare in una sessione di test. E ovviamente non tutte le combinazioni possono funzionare".

"Ad ogni modo, è sempre una soddisfazione vincere, soprattutto dopo Le Mans. Perché Le Mans ha lasciato amarezza in bocca e avrei voluto un doppietta oggi, l'avremmo meritata. Non possiamo essere felici al 100%, ma è comunque un buon risultato".