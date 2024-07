WEC | 6h San Paolo: Toyota domina su Porsche, Ferrari senza podio

La Toyota ha letteralmente dominato la 6h di San Paolo, quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship che ha visto le Porsche completare il podio assoluto.

Se per la Casa giapponese è un bel riscatto dopo aver patito per la seconda volta la sconfitta a Le Mans, per la Casa di Weissach è un ulteriore passo avanti in ottica titoli mondiali, anche per quanto concerne la Classe LMGT3 dato che ancora una volta è una 911 a trionfare.

Per la Ferrari è una giornata molto dura da digerire, dato che le 499P non sono mai state in grado di combattere per il vertice, se non nella prima ora e in determinati frangenti viste a stringere i denti contro rivali che a tratti erano evidentemente più veloci, anche alcuni insospettabili come Alpine e Peugeot.

Partenza Foto di: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: Toyota nel bene e nel male

Come dicevamo, la Toyota ha fatto il bello e il cattivo tempo ad Interlagos, partendo a testa bassa nel suo assolo incontrastato. Dopo aver per l'ennesima volta lamentato un Balance of Performance negativo (che in effetti ad inizio stagione era stato oggettivamente pessimo), stavolta le GR010 Hybrid non possono avere nulla da recriminare in merito.

La doppietta è sfumata solamente per via di un problema ad una centralina accusato dalla #7 di Kobayashi/Conway/De Vries quando era già imprendibile, perdendo tempo ai box er sistemarla e rimontando nel finale fino al quarto posto ripreso con le unghie e con i denti dal Team Principal/pilota giapponese.

E così il successo se lo sono portati a casa senza alcun grattacapo Buemi/Hartley/Hirakawa, che una volta ereditata la leadership hanno solamente dovuto gestire una situazione totalmente in discesa per loro, lasciando solamente 6 vetture a pieni giri.

Il podio viene completato dalle Porsche ufficiali gestite dal Team Penske: la #6 di Estre/Lotterer/Vanthoor precede la #5 di Campbell/Christensen/Makowiecki nonostante nella prima ora fosse stata costretta a rientrare ai box per una foratura in seguito ad un contatto con la Porsche #12.

E a proposito della 963 di Jota: a quanto pare oggi non era giornata per i suoi piloti, dato che la penalità ricevuta per il contatto sopracitato (provocato da Will Stevens), all'ultimo pit-stop è stato Callum Ilott a buttare al vento un potenziale podio assoluto andando in testacoda con gomme fredde e distruggendo la carrozzeria posteriore, ritrovandosi 18°.

Questo aveva dato modo alla gemella #38 guidata benissimo da Rasmussen/Button/Hanson di salire quarta generale in scia alle due ufficiali, ma una infrazione riscontrata in occasione di un ultimo Full Course Yellow (per pulire la pista da detriti) le ha provocato uno Stop&Go di 5" che la fa scendere settima nell'ordine, ma consolandosi vincendo la categoria riservata ai team privati e confermando che oggi le LMDh tedesche erano la seconda forza.

Partenza Foto di: JEP / Motorsport Images

Dopo il trionfo di Le Mans, la Ferrari ha patito la medesima sorte dello scorso anno, vedendosi cambiare le carte in tavola e ritrovandosi a dover sudare per raggiungere un piazzamento in Top5 e con una macchina doppiata.

Questo è stato condito nel finale dallo schiaffone che Kobayashi ha rifilato alla 499P #51 di Pier Guidi/Calado/Giovinazzi, raggiunta e passata a 4' dalla conclusione soffiandole il quarto posto. Il trio di Maranello è pur vero che ha avuto un Drive Through sul groppone a fargli perdere contatto coi rivali inizialmente, ma poi senza poter fare più nulla per impensierirli, nonostante l'impegno.

Dietro a loro c'è la Rossa #50 di Molina/Nielsen/Fuoco, a lungo invischiata in lotte in mezzo al gruppo e in alcuni momenti neanche in grado di passare macchine rivali in teoria abbordabilissime, come Peugeot, Alpine e BMW. Partite anche bene montando due gomme dure a destra, le LMH del Cavallino Rampante non sono più riuscite a tenere botta, pur rimescolando le carte e le strategie con gli pneumatici.

Ottava c'è la Peugeot #93 di Vergne/Muller/Jensen, a tratti mostratasi in forma riuscendo a giocarsela anche per qualche posizione più avanzata, seguita dalla BMW #15 di Vanthoor/Marciello/Wittmann e dalla Alpine #36 di Schumacher/Vaxivière/Lapierre, a completare la Top10, fuori dalla quale resta la gemella #35 di Milesi/Chatin/Habsburg.

Gara da dimenticare anche per la Ferrari #83 di AF Corse, 11a al traguardo con sorpasso finale alla A424 sopracitata, e se non altro a prendersi il secondo gradino del podio privati, ma con il trio Kubica/Shwartzman/Ye più o meno nelle medesime condizioni dei colleghi ufficiali e anche invischiato in contatti e bagarre in mezzo al gruppo.

Ancora una volta la Cadillac vede sfumare una possibilità di fare qualcosa di buono per un problema ai freni che costringe la V-Series.R ad una sosta aggiuntiva, spedendo Lynn/Bamber al 13° posto, superando almeno nel finale la BMW #20 e la Peugeot #94.

Terza tra i privati la Porsche #99 di Proton Competition (Andlauer/Jani), c'è grande rammarico in Lamborghini Iron Lynx per il 17° posto della SC63 di Mortara/Bortolotti/Kvyat, riusciti anche ad affacciarsi in Top5 prima di tornare a crollare per una foratura.

La gara della Isotta Fraschini si è conclusa alla quinta ora dopo 149 giri: il motore della Tipo 6-C ha accusato un problema elettrico di un sensore relativo al pescaggio del carburante fermando la fin lì buona prova di Vernay/Bennet (Serravalle non era ancora salito).

#92 Manthey Purerxcing Porsche 911 GT3 R LMGT3: Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm, Klaus Bachler, #83 AF Corse Ferrari 499P: Robert Kubica, Robert Shwartzman, Yifei Ye Foto di: JEP / Motorsport Images

LMGT3: altro assolo Manthey PureRxcing

Dopo la battuta d'arresto a Le Mans, la Porsche #92 di Manthey PureRxcing torna a dire la propria con un vero e proprio assolo. Bravissimi Malykhin/Bachler/Sturm a non sbagliare nulla, prendendosi il primato dopo un paio d'ore e allungando su tutti senza dare modo ai rivali di impensierirli.

Di questi, va segnalato un altro prematuro K.O. della Lamborghini #85 delle Iron Dames Gatting/Bovy/Frey, tradite da un guasto alla pompa dell'acqua nelle ultime due ore di gara, dunque piazza d'onore che va alla solidissima Aston Martin #27 di Heart of Racing.

Bel riscatto per Mancinelli/Riberas/James con la Vantage dopo l'incidente di Le Mans, seppur con un brivido finale per un Drive Through scontato in extremis a causa di una infrazione all'ultimo FCY.

Lotta furibonda alle loro spalle e ultimo gradino del podio che premia la McLaren #95 di Caygill/Sato/Pino (United Autosports), che precede la #59 dei loro colleghi Cottingham/Costa/Saucy, capaci di resistere agli assalti di chi arrivava a testa bassa alle loro spalle.

Primi di questi, Martin/Al/Harthy/Rossi (ottima prova per Valentino), a completare la Top5 sulla BMW #46 del Team WRT, seguiti dalla Ferrari #55 di AF Corse nelle mani di Heriau/Mann/Rovera, con il solito grandissimo varesino nel finale a risalire la china.

Settima conclude la Ford Mustang #77 di Robichon/Hardwick/Barker (Proton Competition), tenendosi dietro la Corvette #81 di Andrade/Van Rompuy/Eastwood (TF Sport) e la Aston Martin #777 di D'Station Racing nelle mani di Mateu/Bastard/Sorensen.

Chiude la Top10 la BMW #31 del Team WRT con sopra Leung/Farfus/Gelael, ad avere la meglio di Masson/Lopez/Kimura sulla Lexus #87 di Akkodis-ASP.

A mani vuote restano la Porsche #91 di Manthey EMA dei vincitori di Le Mans Shahin/Schuring/Lietz, la Mustang #88 di Proton Competition (Ried/Pedersen/Olsen) e la Lamborghini #60 di Iron Lynx (Schiavoni/Cressoni/Perera), oltre alla Ferrari #54 di AF Corse (Flohr/Castellacci/Rigon), tornata in azione dopo una lunga sosta ai box a causa di un paio di incidenti iniziali.