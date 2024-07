WEC | Frustrazione Ferrari: "Finale già scritto, noi impotenti"

Non c'è stato molto da fare per la Ferrari alla 6 Ore di San Paolo, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship che dovrà essere archiviato al più presto pensando alle prossime uscite.

Questo è anche ciò che pensano gli uomini di Maranello, in grandissima sofferenza sul tracciato di Interlagos con una 499P sulla quale ogni soluzione tentata per poter giocarsela coi rivali non ha funzionato.

Fa male, molto male, perché dopo lo strepitoso successo ottenuto alla 24h di Le Mans, c'era la possibilità di rilanciare le proprie ambizioni in ottica Mondiale e tutti al Cavallino Rampante ci speravano, ma in Brasile si è visto un film vecchio e con finale già... scritto, come fu a Monza nel 2023, ad esempio.

Lo sostengono i vertici della Casa emiliana, che avevano già, per così dire, 'nasato' l'impossibilità di giocarsela alla pari con gli altri, sottolineando che fin dalle simulazioni era parso evidente che la pista sudamericana non avrebbe dato soddisfazioni per quella che era la situazione dei valori in campo.

Alessandro Pier Guidi, James Calado ed Antonio Giovinazzi ce l'hanno messa tutta e il finale con il coltello tra i denti del solito cattivissimo piemontese ha salvato almeno la Top5, pur ricevendo un bel ceffone da Kamui Kobayashi a 4' dalla fine, capace di sfilargli il quarto posto con una Toyota che letteralmente volava.

La 499P #51 è stata a lungo la Rossa più in forma e meglio posizionata, pur ricevendo un Drive Through per una infrazione ad un Full Course Yellow, combattendo per il podio che però è sfumato sia a causa di una Toyota di un altro pianeta per tutti, ma anche perché incrociare le armi contro tutte le Porsche è parso via via impossibile.

A nulla è servito rimescolare le strategie, montando al via due gomme dure sul lato destro, sostituendole successivamente con medie nuove e poi cambiandole dallo stesso lato con altre due nuove della stessa mescola; niente da fare, le altre vetture sono sempre state più veloci e qui il degrado gomme ha influito fino ad un certo punto perché nei tempi sul giro non si sono visti crolli verticali.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Foto di: JEP / Motorsport Images

"Abbiamo approcciato questa gara con l’obiettivo, come sempre, di lottare per il miglior risultato possibile. Sapevamo che rispetto ad alcuni avversari avremmo faticato a competere per le prime posizioni e la gara ne è stata la dimostrazione", evidenzia Pier Guidi.

Calado gli fa eco: “In termini di passo non eravamo in grado di gareggiare per la vittoria. Il risultato riflette quello che abbiamo visto nel corso di tutto il fine settimana e la penalità, anche se ci ha fatto perdere dei secondi, non è stata determinante ai fini del risultato finale".

Pensa già alla prossima Giovinazzi: “Abbiamo dato il massimo su questo tracciato cercando di esprimere al meglio il nostro potenziale. Certamente c’è del rammarico. Ora guardiamo avanti, al prossimo appuntamento di Austin, una gara che sarà essenziale per il campionato".

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

Ancor più in difficoltà la #50 di Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen e Miguel Molina, per loro sfortuna proprio l'equipaggio Ferrari invischiato maggiormente nel traffico mettendo a nudo una situazione disarmante.

Molina, suo malgrado, appena dopo una sosta non è riuscito a passare neanche la Peugeot (che in Brasile non è andata poi tanto male come in altre gare), e così è stato il ritornello per molte altre situazioni dove la Ferrari faticava a tenere il passo anche di vetture sulla carta meno competitive come Alpine e BMW.

Il 6° posto al traguardo significa per loro punti importanti che tengono aperte le speranze di titolo, ma decisamente ridotte se non ci saranno cambiamenti nelle prossime tre gare.

“In generale questo è stato un weekend difficile. Non abbiamo rammarichi perché siamo consapevoli di avere dato il massimo e che non potessimo fare di meglio, considerato i valori visti in pista nell’arco delle sei ore", ammette Fuoco.

D'accordo anche Molina: “La squadra ha fatto un grande lavoro e abbiamo provato ogni soluzione, anche variando le mescole delle gomme durante la gara, per provare a esprimersi al meglio, ma in termini di passo non eravamo in grado di competere per le prime posizioni. La nota positiva è che abbiamo ottenuto dei punti importanti in ottica campionato".

Il combattivo Nielsen conclude: “Il fine settimana in Brasile è stato complesso sin dalle prime Prove Libere. Dopo la straordinaria vittoria a Le Mans, ovviamente, speravamo in un risultato migliore, ma non abbiamo alcun rammarico perché sappiamo di aver dato del nostro meglio come squadra. I punti che abbiamo ottenuto con le nostre 499P saranno comunque importanti per il campionato”.

#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto di: JEP / Motorsport Images

Ora la pausa estiva, prima della quale ci saranno un paio di giorni di test ad Austin per provare il tracciato e anche le gomme Michelin 2025, e testa alle tappe di Lone Star Le Mans (al COTA, appunto), Fuji e Bahrain, dove qualcosa dovrà necessariamente cambiare nei valori in campo se si vuole sperare di avere una serie combattuta fino alla fine e non scritta a priori, come sottolineano i vertici ferraristi.

“Al termine di una gara come quella vissuta qui in Brasile è difficile trovare le parole migliori per esprimere la frustrazione ed il senso d’impotenza che la squadra ha provato", sono le dure parole di Antonello Coletta, Capo di Ferrari Endurance e Corse Clienti.

"Nonostante un lavoro impeccabile nella preparazione dell’evento e durante la corsa, non è stato possibile ottenere un risultato migliore in pista".

"Eravamo consapevoli che non avremmo avuto modo di competere per la vittoria e purtroppo quanto emerso nelle simulazioni è stato confermato da quanto si è verificato in corsa. Ci auguriamo di avere ad Austin la possibilità di batterci equamente".

Ferdinando Cannizzo, Capo delle vetture Endurance, aggiunge: “Il risultato della 6 Ore di Interlagos ha confermato purtroppo quanto ci attendevano dalle analisi pre-gara a dimostrazione dell'ottima correlazione tra le simulazioni virtuali e la pista".

"Pur avendo massimizzato le prestazioni del pacchetto a nostra disposizione, oggi il divario dagli avversari era decisamente troppo grande per puntare al podio. Non rimane altro che guardare avanti e sperare di avere, nelle prossime gare, la possibilità di essere competitivi”.