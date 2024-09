WEC | Podio a sorpresa per Rossi: "Gran lavoro e strategia!"

Arriva il secondo podio stagionale nel FIA World Endurance Championship per Valentino Rossi, che alla 6h del Fuji si è reso protagonista di una grandissima gara assieme ai compagni

Ahmad Al Harthy e Maxime Martin in Classe LMGT3.

La pista giapponese era un'altra novità per il trio della M4 #46 e assieme al Team WRT fin dalle Prove Libere si è cercato di trovare una competitività che ha tardato ad arrivare, tant'è che in Qualifica Al Harthy è rimasto fuori dalla lotta per la Hyperpole, fermandosi con il 12° crono in Q1.

Il pilota dell'Oman alla partenza si è tenuto fuori dai guai rientrando tra i primi 10, poi è toccato a Rossi e Martin alternarsi al volante con uno stint a testa per il resto della corsa.

Il 'Dottore' si è distinto alla grandissima nella prima con un paio di sorpassi da applausi, che assieme alla rimonta compiuta dal belga a suon di giri veloci hanno completato l'opera costruendo un terzo posto che a lungo era stato inseguito, ma sempre sfumato per un motivo o per l'altro.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin, #46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: JEP / Motorsport Images

"La prima parte di gara è andata bene, il passo non era male e Ahmad ha fatto un grande lavoro recuperando posizioni. Io ho lottato bene contro le Porsche facendo qualche bel sorpasso, alla fine del turno però ho faticato per il degrado delle gomme, ma tutto sommato è andato bene", ha commentato Valentino, che nei tempi sul giro è stato in linea con Martin.

"Sono veramente contentissimo ed è stupendo questo risultato dopo il ritiro patito ad Austin due settimane fa. La gara è stata difficile, ma con Ahmad e Maxime abbiamo fatto un lavoro fantastico nei nostri stint e il team ha adottato una strategia perfetta coi pit-stop, ancora una volta. Per noi è il secondo podio e siamo molto felici!”

Al Harthy aggiunge: "Sono al settimo cielo, assolutamente felice di finire sul podio dopo una gara così straordinaria. Ad essere onesti, tutti hanno fatto un lavoro eccellente: esecuzione perfetta, lavoro di squadra perfetto. Significa molto tutto ciò, sapendo quanto sia difficile finire sul podio".

"Era passato un po' di tempo dall'ultima volta ed è una bella sensazione esserci di nuovo. Ho dei compagni di squadra fantastici che hanno fatto degli ottimi stint e un grande team che ha fatto dei pit-stop perfetti. Quindi, grazie! Un bel modo di andare all'evento finale in Bahrain!"

Martin esulta: "Sono felicissimo! Non ci aspettavamo questo podio, ma abbiamo fatto una gara perfetta con una strategia perfetta e abbiamo ottimizzato tutto quello che avevamo".

"Non abbiamo commesso errori e non abbiamo preso penalità, e siamo stati premiati. È molto bello tornare sul podio dopo le ultime gare sfortunate. Cercheremo di fare lo stesso in Bahrain".

Vincent Vosse, Team Principal del Team WRT, chiosa: "In Classe LMGT3 non avevamo la vettura più veloce, ma siamo riusciti a fare una sorta di capolavoro con la strategia. I piloti e il team hanno sfoggiato una prestazione eccellente e abbiamo centrato un podio che non era nemmeno pensabile o nei nostri sogni ad inizio weekend".