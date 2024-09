WEC | 6h Fuji: trionfo pesante Porsche, la 296 consola Ferrari

La Porsche torna a vincere alla 6h del Fuji con l'equipaggio #6 che piazza una bella stoccata nei confronti dei rivali in ottica titolo, mentre Toyota e Ferrari che si leccano le ferite in una giornata a dir poco complicata.

Il penultimo evento stagionale del FIA World Endurance Championship si è rivelato più combattuto e imprevedibile di quanto si potesse preventivare, con tantissimi colpi di scena e cambi di classifica che fino alla bandiera a scacchi hanno tenuto in bilico ogni cosa e divertito tantissimo.

Se tra le HYPERCAR è la 963 a trionfare, in Classe LMGT3 arriva la prima affermazione per la Ferrari con una rimonta pazzesca della 296 #54, anche qui al termine di lotte furibonde che hanno animato la categoria per lunghissimi tratti. Il secondo posto è invece stato sufficiente a Manthey PureRxcing per aggiudicarsi il titolo con una gara d'anticipo, così come per la Porsche-Jota #12 tra le private Hypercar.

#6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: JEP / Motorsport Images

HYPERCAR: zampata Porsche, grande BMW

In Giappone ogni previsione nell'arco delle 6 Ore è andata a farsi benedire e più volte la classifica ha visto cambiamenti di spicco. Chi ha tenuto maggiormente la propria posizione è stata proprio la Porsche #6 con Vanthoor/Lotterer/Estre bravissimi a sfruttare non solo il potenziale della loro 963 #6, ma anche i problemi altrui.

In primis la foratura che ha relegato nelle retrovie la Cadillac di Bamber/Lynn, che mentre cercava di risalire la china è andata sullo sporco del curvone '100R' finendo rovinosamente in pendolo e contro al muro esterno, distruggendo tutto proprio quando mancava 1h alla conclusione.

A seguire erano state le Toyota le più pericolose per la LMDh gestita dal Team Penske, ma la GR010 Hybrid #7 di Kobayashi/Conway/De Vries è finita K.O. in una ruvida collisione con la Porsche #5 di Christensen/Makowiecki/Campbell (già arretrata al via tamponata dalla Ferrari #83) mentre ambiva al podio ed entrambe le vetture sono finite ai box danneggiate da ritiro.

La Toyota #8 ha avuto una gara complicatissima e nel finale ha dovuto pure scontare un Drive Through per non aver dato strada alla Porsche #6 quando questa la stava doppiando, per cui Buemi/Hirakawa/Hartley da terzi che erano si ritrovano addirittura decimi.

#2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, #15 BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8: Dries Vanthoor, Raffaele Marciello, Marco Wittmann, #8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Sebastien Buemi, Brendon Hartley, Ryo Hirakawa Foto di: JEP / Motorsport Images

In piazza d'onore sale con grandissimo merito la BMW #15 di Vanthoor/Marciello/Wittmann, riscattando la sfortunata prova di Austin e centrando il primissimo podio nella serie per il Team WRT e la M Hybrid V8 grazie ad una gara di grandissima sostanza.

Duelli furibondi nei giri conclusivi hanno messo in bilico la terza posizione, che in extremis è andata alla Alpine #36 di Schumacher/Lapierre/Vaxiviere, autori di una rimontissima a suon di sorpassi e giri veloci che regala anche alla squadra francese la prima Top3 dell'anno.

Clamorosa altresì la rimonta finale della Peugeot #93 di Jensen/Vergne/Muller, capace di riprendere e superare le Porsche di Jota e soprattutto la Ferrari. Andando per ordine, le 9X8 sono venute fuori in un finale concitatissimo, sfruttando la Safety Car che aveva raggruppato tutti ad 1h30' dalla fine (complice il ritiro della Lamborghini, rimasta in panne nel settore finale) e la #94 di Duval/Di Resta/Vandoorne giunge ottava per un soffio.

Le Porsche-Jota hanno a lungo combattuto per la Top5, agguantata dalla #12 di Stevens/Ilott/Nato davanti alla #38 di Rasmussen/Hanson/Button, festeggiando la doppietta nella categoria dei team privati con il titolo messo in bacheca proprio dall'equipaggio vincitore con una gara d'anticipo.

Dietro alle 963 troviamo la Alpine #35 di Milesi/Habsburg/Gounon, che poteva puntare a prendersi un trofeo se non avesse tamponato una Corvette prendendosi un Drive Through nel finale, scivolando settima davanti alla Peugeot #94.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen, #6 Porsche Penske Motorsport Porsche 963: Kevin Estre, Andre Lotterer, Laurens Vanthoor, #7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid: Mike Conway, Kamui Kobayashi, Nyck de Vries Foto di: Andreas Beil

Venendo alla Ferrari, la giornata si prospettava durissima per le 499P e le cose sono andate anche peggio, se si può dire, con un finale che ha visto la #50 di Fuoco/Nielsen/Molina perdere posizioni copiosamente dopo aver spremuto tutto il possibile lottando onorevolmente per restare almeno in lizza per la Top5, scendendo addirittura nona.

L'unica buona notizia per Maranello tra i prototipi è la giornata nerissima della Toyota, dato che la #51 di Per Guidi/Calado/Giovinazzi si è ritirata alla penultima ora per un problema elettronico del controllo della potenza del sistema ERS; ora i ragazzi della #50 si ritrovano a -35 dalla vetta e servirà un miracolo per il titolo piloti, mentre per il Costruttori resta qualche speranza in più.

La Toyota #8 completa la Top10 generale, fuori dalla quale restano la Porsche #99 di Proton Competition, sul podio dei privati con Andlauer/Jani/Tincknell, seguiti dalla Ferrari #83 di AF Corse condotta da Kubica/Shwartzman/Ye con grande fatica collezionando incidenti e penalità che la tengono fuori fin dal secondo giro dalle lotte davanti.

Ritirata pure la BMW #20 per un problema tecnico, così come la Lamborghini che ha accusato un guasto al cambio nel corso della quinta ora.

#54 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Foto di: JEP / Motorsport Images

LMGT3: rimontissima Ferrari, grande Rossi

La giornata disastrosa in HYPERCAR per la Ferrari viene mitigata invece dalla straordinaria prestazione di Rigon/Castellacci/Flohr al volante della 296 #54.

Anche in questa categoria le posizioni si sono rimescolate a lungo e la grandissima risalita di Rigon nel finale ha premiato l'equipaggio di Vista AF Corse, combattivo e al primo successo con la nuova vettura.

Bella rimonta per Bachler/Sturm/Malykhin, primi Campioni della storia LMGT3 con la Porsche #92 di Manthey PureRxcing senza sbagliare nulla e ottimi a cercare di restare fuori dai guai, consapevoli che serviva un piazzamento a punti visti i problemi dei diretti rivali.

Primi di questi, hanno patito Lietz/Schuring/Shahin con la 911 #91 di Manthey EMA, tamponata dalla Cadillac in una fase di doppiaggio riportando una foratura che l'ha fatta crollare in classifica.

Il podio è rimasto in bilico fino a poche tornate dalla bandiera a scacchi, quando Maxime Martin è riuscito a portare terza la BMW #46 del Team WRT condivisa con un ottimo e combattivo Valentino Rossi, oltre ad Ahmad Al Harthy, conquistando a suon di sorpassi un bel risultato che nelle gare scorse era sfumato per diverse situazioni avverse.

#46 Team WRT BMW M4 LMGT3: Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi, Maxime Martin Foto di: Andreas Beil

Quarta la Corvette #81 di Eastwood/Andrade/Van Rompuy (TF Sport) che si è tenuta dietro la Lamborghini #85 delle Iron Dames Gatting/Frey/Bovy, entrambe con l'amaro in bocca per un potenziale podio andato in fumo nel finale.

Commovente, come al solito, Alessio Rovera sulla Ferrari #55 di AF Corse, partita nelle mani del poleman François Heriau con problemi ai freni e passata a seguire a Simon Mann, per il grandissimo finale del varesino che ha fatto il possibile per raggiungere un sesto posto che non può però soddisfare a pieno.

In Top10 troviamo anche le Aston Martin di D'Station Racing #777 (Sorensen/Mateu/Bastard) e Heart of Racing #27 (Mancinelli/James/Riberas), rispettivamente settima e nona, divise dalla McLaren #59 di United Autosports che Saucy/Cottingham/Costa stavano conducendo in prima posizione fino all'ultima ora, quando è arrivato un Drive Through da scontare per una infrazione commessa durante una neutralizzazione.

Decima la BMW #31 di Gelael/Farfus/Leung (WRT) seguita dalle Lexus di Akkodis-ASP, anch'esse a pagare più di una penalità nel corso della gara di casa. Male la Lamborghini #60 di Iron Lynx, 13a, così come le impalpabili Ford Mustang di Proton Competition.