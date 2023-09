WEC | Niente Fuji per Serra, Miyata debutta sulla Ferrari-Kessel

Ritomo Miyata farà il suo esordio nel FIA World Endurance Championship in occasione della 6h del Fuji.

Il pilota del programma giovani di Toyota Gazoo Racing sarà al via della gara di casa sulla Ferrari di Kessel Racing-Car Guy al posto di Daniel Serra, che ha incontrato difficoltà nel recarsi in Giappone.

Con il brasiliano di Ferrari Competizioni GT, la scelta del capo-squadra e pilota, Takeshi Kimura, è ricaduta Miyata, che ha esperienze in Super Formula e Super GT, e da tempo sta cercando assieme a Toyota una soluzione per approdare alla massima serie endurance in vista di un suo possibile approdo sulla Hypercar nipponica.

Nel frattempo il ragazzo giapponese avrà modo di capire meglio la serie correndo in prima persona sulla 488 #57 assieme allo stesso Kimura e Scott Huffaker.

Ritomo Miyata, VANTELIN TEAM TOM’S Photo by: Masahide Kamio

"Ieri sera abbiamo ricevuto una telefonata in cui ci veniva comunicato che il nostro pilota titolare, Daniel Serra, non era in grado di venire in Giappone per vari motivi, quindi abbiamo dovuto trovare un sostituto con poco preavviso", si legge nella nota emessa del team.

"Trovare un professionista per la Classe GTE, dove gareggiano i piloti GT più veloci del mondo, non è un compito facile. Un pilota che conosca il Fuji Speedway, che faccia parte della classe più veloce, che possa adattarsi immediatamente alla Ferrari 488 GTE e che, con grande impegno, sia un giovane che in futuro sarà attivo nel Mondiale".

"Di conseguenza, abbiamo pensato a Ritomo, che guida in Classe GT500 nel Super GT, è attualmente il pilota di punta del Super Formula e che era presente alla 24h di Le Mans quest'anno".

"Abbiamo contattato immediatamente i vertici di Toyota, che ci hanno aiutato molto nel WEC, i quali hanno capito la situazione e risposto rapidamente alla nostra richiesta, accettando con il sorriso di far correre Ritomo al di là del fatto che abbiamo un'altra vettura".

"Con lui abbiamo uno dei piloti più veloci del Giappone e la gara del WEC di questo fine settimana si preannuncia ancora più intensa. Sarà una vera e propria battaglia".