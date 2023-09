WEC | Si riparte dal Fuji con quattro Ferrari 488 GTE

Sul tracciato giapponese sono attesi quattro piloti ufficiali della Casa di Maranello: Davide Rigon con il team AF Corse, Daniel Serra con Kessel Racing, Lilou Wadoux e Alessio Rovera che condividono la 488 GTE di Richard Mille AF Corse.

Il fine settimana si aprirà venerdì 8 settembre con le prime sessioni di prove libere e culminerà con la gara endurance che scatterà domenica 10 alle 4;00 italiane.

Dopo il sesto posto ottenuto nel Tempio della velocità italiano nel mese di luglio, l’equipaggio della Ferrari 488 GTE numero 83 si presenta nello storico impianto nipponico con l’obiettivo d’inanellare un ulteriore risultato utile.

Nella stagione della 22enne francese Wadoux, al primo anno nelle vesti di pilota ufficiale Ferrari, dell’italiano Rovera e del gentleman driver argentino Luis Perez Companc brilla il successo conquistato con Richard Mille AF Corse nel quarto round, la 6 Ore di Spa-Francorchamps, e il secondo posto nel precedente appuntamento di Portimão.

“Questo penultimo appuntamento iridato è ancora più imprevedibile del solito. Le attuali previsioni danno pioggia lungo tutto il weekend, quindi anche per la gara, e i capricci del meteo potrebbero movimentare ulteriormente le sfide", commenta Rovera.

"Vedremo poi le reali condizioni, io per la prima volta affronterò il circuito del Fuji con la 488 GTE ma, vista anche l’esperienza dello scorso anno, in generale con la squadra non avremo problemi particolari di adattamento".

"L’obiettivo per la 6 Ore è puntare al massimo risultato anche stavolta, purtroppo per il campionato non possiamo più giocarcela ma possiamo e dobbiamo risalire in classifica”.

#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Scott Huffaker, Kei Cozzolino Photo by: Paolo Belletti

In Giappone l’equipaggio formato da Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon, con la 488 GTE numero 54 di AF Corse, prova a ottenere punti preziosi ai fini della classifica dopo l’ottimo inizio dell’annata che aveva visto la vettura in livrea VistaJet terminare quinta e quarta a Sebring e Portimão, prima di concludere quinta a Le Mans.

Rigon torna a indossare il casco al Fuji dopo aver festeggiato il 37mo compleanno, il 26 agosto, vincendo con la Ferrari 488 GTE di Kessel Racing la 4 Ore di Aragon inserita nel calendario della serie ELMS.

Tra i portacolori del Cavallino Rampante anche le Ferrari #21 di AF Corse e #57 di Kessel Racing affidate rispettivamente ai debuttanti Hiroshi Koizumi e Kei Cozzolino con Simon Mann (a punti nelle prime tre uscite stagionali), e a Takeshi Kimura, Scott Huffaker e Daniel Serra, per i quali il miglior risultato ottenuto quest’anno è il terzo posto all’esordio in Florida.

#54 AF Corse Ferrari 488 GTE EVO: Thomas Flohr, Francesco Castellacci, Davide Rigon Photo by: Paolo Belletti

La pista

Costruito alle pendici del vulcano omonimo, il Fuji International Speedway venne inaugurato nel 1965 diventando uno dei tracciati automobilistici più noti del Giappone, insieme a Suzuka. L’attuale circuito, che misura 4,563 chilometri e include 16 curve, dall’istituzione del FIA World Endurance Championship nel 2012 ha ospitato regolarmente una tappa iridata, eccetto nel 2021.

In questo periodo la Casa di Maranello ha ottenuto cinque vittorie nelle classi LMGTE Pro e AM. Nel 2022 Alessandro Pier Guidi e James Calado terminarono primi sulla 488 GTE numero 51, davanti ai compagni Antonio Fuoco e Miguel Molina, entrambi sulle vetture di AF Corse.

La classifica

Dopo la 1000 Miglia di Sebring, le 6 Ore di Portimão e Spa-Francorchamps, la 24 Ore di Le Mans e la 6 Ore di Monza, in classifica Piloti Wadoux-Rovera-Perez Companc sono sesti a 51 punti, davanti a Rigon-Flohr-Castellacci a quota 48; ottavi Mann ed Ulysse De Pauw, decimi Serra-Huffaker-Kimura.