WEC | Monza, Libere 2: Toyota risponde alla Ferrari

La Toyota risponde alla Ferrari al termine delle Prove Libere 2 della 6h di Monza, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2023, svoltesi ancora sotto un bellissimo sole caldo.

Il pubblico ha preso d'assalto paddock e tribune per tutto il giorno e dopo la prima sessione del mattino comandata dalla 499P, ora è la GR010 Hybrid a prendersi la soddisfazione del primato.

Pur non conoscendo le strategie legate a quantitativi di carburante a bordo e mescole di gomme utilizzate dai vari team, in parecchi hanno sfruttato le condizioni meteo per capire anche come si comportano le auto sui long-run, dato che le ultime due ore della gara di domenica termineranno presumibilmente con le stesse temperature.

Per quello che possono valere i riscontri cronometrici sul giro secco, la Toyota #7 abbassa di parecchio il tempo stabilito da Alessandro Pier Guidi in mattinata e con Kamui Kobayashi ferma le lancette sull'1'36"363, mentre la gemella #8 è terza a 0"323.

Fra le giapponesi troviamo la Ferrari #50 con appena 0"170 di ritardo dal leader, quarta si classifica la Cadillac #2 a pochissimi centesimi dalla Toyota #8.

Top5 per la Porsche con la #5 del Team Penske, seguita dalla #99 privata di Proton Competition; purtroppo, però, Gimmi Bruni è andato KO alla Prima Variante dopo soli 22 giri e la 963 LMDh in livrea WeatherTech ha terminato anzitempo i lavori, provocando fra l'altro anche un lungo Full Course Yellow.

La 499P #51 stavolta conclude al settimo posto con 0"8 di ritardo dal primato, mettendosi alle spalle le due Peugeot, fra le quali si piazza in nona posizione la Porsche #38 di Jota.

Glickenhaus, Porsche #6 e Vanwall completano la classifica con distacchi più pesanti, specialmente la Vandervell 680 che ha messo insieme solo 13 tornate.

Fra le LMP2 il Team WRT conferma l'ottimo stato di forma delle sue Oreca: la #41 è ancora prima in 1'39"955, la #31 chiude terza ad un paio di decimi preceduta dalla #34 di Inter Europol Competition.

In Top5, dove le 07-Gibson sono nello spazio di mezzo secondo, abbiamo anche la United Autosports #22 e la Prema #63, con dietro le due Alpine divise dalla Vector Sport #10.

In Classe LMGTE AM si registra il tris Porsche comandato dalla #60 di Iron Lynx, che in 1'46"973 regola per una manciata di decimi la #86 di GR Racing e la #56 di Project 1-AO.

La Ferrari 488 #54 di AF Corse che aveva svettato in FP1 scende al quarto posto, alle cui spalle troviamo le Porsche #777 di Dempsey-Proton Racing e Iron Dames #85, oltre alle 488 di AF Corse #21 e #83.

La Corvette per ora è solo decima, soffrono ancora le Aston Martin #25 di ORT by TF Sport e #777 di D'Station Racing/TF Sport, in fondo alla graduatoria con oltre 1"6 di ritardo.

Le attività proseguono sabato con le Prove Libere 3 (lunghe 60') alle 10;45 e Qualifiche a partire dalle 14;40.