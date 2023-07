WEC | Monza, Libere 1: Ferrari davanti alle Porsche

La Ferrari delizia subito i propri tifosi svettando al termine delle Prove Libere 1 della 6h di Monza, quinto appuntamento del FIA World Endurance Championship 2023.

Fin dalle prime ore del mattino il pubblico ha cominciato ad arrivare nell'assolato e caldissimo tracciato brianzolo, dove Alessandro Pier Guidi ha messo davanti a tutti la sua 499P #51 poco dopo metà sessione con il tempo di 1'37"533, precedendo per soli 0"003 la Porsche 963 #38 privata della Jota e per quasi 3 decimi la #5 ufficiale del Team Penske, la quale non aveva iniziato benissimo fermandosi per un problemino tecnico in Prima Variante dopo appena un giro, salvo poi riuscire a ripartire.

Le Toyota ottengono invece il quarto e sesto crono con la #7 e la #8 e mettendo insieme qualche giro in più degli altri, così come la Glickenhaus che è in Top5, tutti nello spazio di meno di mezzo secondo dalla vetta.

La Ferrari #50 è sesta proprio a 0"5 netti dalla gemella, con dietro la Porsche #6, la Cadillac #2 e la coppia di Peugeot, mentre la Vanwall termina come fanalino di coda della Classe Hypercar accusando un distacco di 1"5 e rimanendo per diversi minuti ai box, assieme alla nuovissima Porsche #99 di Proton Competition, con la squadra di Christian Ried intenta ad affrontare il weekend come un vero e proprio test non avendo avuto la possibilità di farne prima.

Fra le LMP2 si registra la doppietta del Team WRT: la Oreca #41 è prima in 1'40"356 rifilando un paio di decimi alla sorella #31, seguite dalla #34 di Inter Europol. Nota a margine, la squadra polacca sta ancora attendendo l'ufficialità del successo centrato a Le Mans, dopo che nelle verifiche tecniche erano stati presi in esame alcuni pezzi della 07-Gibson. Al momento ne manca ancora uno da analizzare, ma FIA e ACO non hanno ancora comunicato nulla al riguardo.

La Alpine ottiene il quarto tempo con la #36 mettendosi alle spalle la #10 di Vector Sport e la United Autosports #22. Le Prema si fermano all'ottavo e nono posto attorno al secondo di margine dal leader, precedute dlla Alpine #35 e seguite da Jota #28 e United Autosports #23.

In Classe LMGTE AM è la Ferrari 488 #54 di AF Corse a dettare il passo in 1'47"538 regolando le Porsche di Iron Lynx #60, GR Racing #86. Dempsey Proton Racing #77 e Project 1-AO #56 tra i 0"107 e 0"681 di ritardo.

La Ferrari #57 di Kessel Racing termina al sesto posto di categoria, settima la Porsche #85 delle Iron Dames con in scia la Ferrari #21 di AF Corse e la Corvette #33.

Completa la Top10 la Ferrari #83 di AF Corse in livrea Richard Mille, nuova colorazione anche per la Aston Martin #26 di ORT by TF Sport che è undicesima ad 1"5 e davanti alla Vantage #777 di D'Station Racing/TF Sport.

Le Prove Libere 2 sono in programma alle ore 16;40, sempre della durata di 90'.

FIA WEC - Monza: Libere 1