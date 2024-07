WEC | Lamborghini tra delusione e fiducia: "C'è molto da fare"

C'è grande rammarico in casa Lamborghini al rientro da Interlagos, dove la 6h di San Paolo ha avuto un risvolto negativo dopo che le cose sembravano mettersi per il meglio per la Casa del Toro.

Nel corso del quinto evento stagionale del FIA World Endurance Championship, la SC63 condotta da Daniil Kvyat, Edoardo Mortara e Mirko Bortolotti era scattata dal 18° posto in griglia di partenza, soffrendo nei confronti dei rivali della Classe HYPERCAR in Qualifica, ma puntando a risalire la china in gara.

Al russo è toccata la prima parte con gomme dure, che inizialmente hanno un po' fatto penare la LMDh di Sant'Agata Bolognese, ma una volta trovato il ritmo ecco che è cominciata una bella risalita.

Nel turno di un ottimo Mortara, la Lamborghini si è pure avvicinata alla Top5 con ottime prestazioni e strategie adottate dal team Iron Lynx, ma la doccia fredda è giunta nelle ultime due ore, quando uno sfortunatissimo Bortolotti è stato costretto a tornare ai box per sostituire l'anteriore destra che andava afflosciandosi per una foratura lenta.

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat Foto di: JEP / Motorsport Images

“Penso che sia stato, a dire il vero, un fine settimana piuttosto deludente. Non sono molto contento di come sono andate le cose e il ritmo non era quello che avevamo visto in qualifica. Questo è il circuito più corto del calendario, è chiaro che i distacchi sono più ridotti, ma naturalmente non siamo stati competitivi", ammette il trentino.

"In gara abbiamo adottato una strategia diversa e, all’inizio è stata fantastica, ma la foratura non ci aiutato. Penso che, tuttavia, sarebbe stato comunque difficile finire in zona punti".

Kvyat cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno: “In generale è stato un weekend positivo. Fin dall’inizio ci siamo ritrovati in una buona posizione e siamo rimasti a lungo in lizza per la Top10, finché non abbiamo rimediato una foratura che, purtroppo, ci ha messo fuori dai giochi. Stiamo ancora lavorando tutti insieme come squadra per migliorare le prestazioni e penso che abbiamo il potenziale per lottare per i punti".

Mortara commenta: “Quella di Interlagos è stato un weekend difficile. L’atmosfera è stata fantastica, la pista era piuttosto bella, ma è stato un appuntamento impegnativo perché abbiamo dovuto gestire il degrado delle gomme e penso che quest’ultima sia stata la sfida principale in gara".

"Siamo partiti nelle retrovie, tuttavia siamo riusciti a risalire abbastanza bene la classifica con Daniil. Per me è stato molto più difficile, soprattutto nel secondo stint, perché ho dovuto affrontare un doppio turno di guida con gli pneumatici più morbidi".

"Ciononostante stavamo lottando per la decima posizione e avevamo la possibilità di conquistare qualche punto, ma abbiamo subito una foratura e, sfortunatamente, questo ha posto fine alla nostra rimonta. Speriamo che possa andare meglio la prossima volta e cercheremo di migliorare la vettura per Austin".

#63 Lamborghini Iron Lynx Lamborghini SC63: Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli, Daniil Kvyat Foto di: JEP / Motorsport Images

Il 17° posto finale sotto la bandiera a scacchi grida quasi vendetta, per come si erano messe le cose ad un certo punto, ma la tappa brasiliana ha mostrato ancora una volta la solidità della SC63, che ora ha ulteriori dati e informazioni da poter analizzare per capire dove e come migliorare in vista della gara di fine estate ad Austin.

"Ci aspettavamo una gara molto impegnativa e così è stato. Tuttavia, abbiamo mostrato un ritmo promettente in diverse condizioni e la squadra ha ancora una volta dato il meglio di sé il giorno della gara", sottolinea Emmanuel Esnault, Direttore delle operazioni in pista.

"Anche se la fortuna non è stata dalla nostra parte, i piloti hanno fatto un lavoro incredibile adattandosi alle situazioni che abbiamo dovuto affrontare. Un vero talento di livello mondiale".

"C'è molto da fare per noi in termini di sviluppo, per prendere ciò che abbiamo imparato e metterlo al lavoro, soprattutto in situazioni come le qualifiche".

"Sul Circuit of The Americas ci aspetta un'altra gara impegnativa e non vediamo l'ora di ottimizzare i nostri preparativi, continuando a migliorare ogni dettaglio delle nostre operazioni".