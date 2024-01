WEC | Aston Martin inizia il programma di test della Valkyrie LMH

Il programma di test del costruttore britannico ha preso il via all'inizio del mese con la Valkyrie AMR Pro, da cui nasce la nuova LMH che sarà guidata dal team Heart of Racing a partire dal prossimo anno nel campionato Endurance.

Adam Carter ha descritto le prove a Silverstone come un "primo test per verificare i sistemi" prima che la LMH definitiva inizi un programma più approfondito e specifico nel corso dell'anno. Inoltre, il responsabile Aston Martin per le gare di durata ha spiegato che c'è "un lavoro fondamentale sul software che possiamo fare" con l'AMR Pro.

Carter ha dichiarato che il test si è svolto in una "giornata estremamente fredda a Silverstone" e che l'onore di portare al debutto la Valkyrie è stato affidato a "un membro fidato della famiglia Aston Martin Racing". Sono previsti altri test con la AMR Pro prima che la versione LMH sia operativa in una fase successiva dell'anno.

"Saranno test molto intensivi, perché la piattaforma esiste già e quindi possiamo iniziare a spingere con obiettivi molto mirati. Abbiamo obiettivi molto chiari per quanto riguarda i test", ha spiegato Carter.

Foto di: JEP / Motorsport Images Aston Martin Valkyrie AMR Pro

Infatti, secondo il responsabile Aston Martin, la LMH scenderà in pista verso la fine del secondo trimestre di quest'anno. La AMR Pro è stata sviluppata a partire dal progetto originale della Valkyrie LMH, presentato alla vigilia della 24 Ore di Le Mans del 2019, ma che venne però congelato all'inizio dell'anno successivo.

Si tratta di una versione a passo lungo e non ibrida della Valkyrie stradale realizzata dal geniale progettista britannico di Formula 1 Adrian Newey proprio in collaborazione con Aston Martin, quando la casa inglese era sponsor della Red Bull. L'auto originale del primo progetto, che avrebbe dovuto iniziare a correre nel WEC nel 2021 secondo i piani originari, è stata costruita secondo le regole formulate per consentire ai produttori di entrare nella classe Hypercar con macchine stradali.

Ma la nuova iterazione della Valkyrie è stata sviluppata in base al sottoinsieme dei regolamenti sui prototipi. "L'AMR Pro è essenzialmente un prototipo Le Mans che qualcuno può acquistare e utilizzare come auto da pista: è un'auto da 1000 CV e 1000 kg con prestazioni da LMP1", ha dichiarato Carter in occasione del lancio del programma LMH 2025.

"Basare la LMH sulla AMR Pro offre una serie di opportunità e significa ridurre i compromessi", ha aggiunto.

Anche la Valkyrie LMH 2025 non sarà ibrida e sarà alimentata esclusivamente dal V12 termico aspirato sviluppato da Cosworth per la vettura stradale.