WEC | Isotta Fraschini omologata e pronta per la stagione 2024

La Isotta Fraschini ha completato l'iter di omologazione ed è così ufficialmente pronta per prendere parte alla stagione 2024 del FIA World Endurance Championship in Classe Hypercar.

In questi mesi la Tipo 6 LMH Competizione ha proseguito i test di sviluppo per sistemare le ultime cose, ma già prima di Natale erano state fatte le ispezioni del caso nella galleria del vento FIA, ricevendo anche i complimenti da parte dei tecnici della Federazione nel notare che la vettura era già in ottimo stato a livello di conformità regolamentare.

Messi a punto i dettagli mancanti, i tecnici di Michelotto Engineering hanno completato la costruzione della versione definitiva della Hypercar ibrida e si sono recati a Clermont-Ferrand, in Francia, per ultimare le pratiche e avere l'approvazione definitiva per l'esordio in Qatar a marzo.

Photo by: Isotta Fraschini Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Competizione

A Lusail alla 1812km dell'1-2 marzo che aprirà l'annata vedremo al volante della Isotta #11 Jean-Karl Vernay ed Alejandro Garcia, mentre per il terzo concorrente a breve verrà annunciato il nome.

Nei test di sviluppo abbiamo potuto apprezzare Marco Bonanomi, grande esperto di WEC e Le Mans, che ha portato anche a battesimo la versione Strada della Tipo 6 con un primo viaggio da Milano a Sanremo.

L'auto verrà gestita dal team Duqueine dopo l'accordo siglato nel novembre scorso tra il marchio milanese e la squadra francese, con la direzione sportiva di Claudio Berro.