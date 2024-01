WEC | Lynn: "Cadillac ha aspetti positivi del 2023 da sfruttare"

La Cadillac si appresta ad affrontare la sua seconda stagione di gare nel FIA World Endurance Championship, per il quale è stata confermata una vettura.

Dopo alcune voci riguardo un possibile raddoppio delle V-Series.R nella Classe Hypercar, in General Motors hanno optato per portare avanti il lavoro con la sola #2 gestita dalla Chip Ganassi Racing.

Alex Lynn sarà ancora il titolare al volante e dopo una buona prima annata con la LMDh americana dotata di telaio Dallara, la voglia di ripresentarsi al via agguerriti e sfruttando la crescita è chiaramente enorme.

Photo by: JEP / Motorsport Images #2 Cadillac Racing Cadillac V-Series.R: Earl Bamber, Alex Lynn, Richard Westbrook

"Nel complesso, il 2023 è stato un anno positivo, abbiamo ottenuto un risultato importante a Le Mans con il terzo posto", ha detto Lynn nella tavola rotonda coi giornalisti, fra cui Motorsport.com, organizzata dal WEC.

"Oltre a questo, abbiamo avuto alcuni momenti in cui siamo riusciti a brillare, ma siamo ancora in una fase di sviluppo e impariamo tanto ogni fine settimana".

"Dall'inizio della stagione abbiamo fatto delle buone qualifiche e delle belle gare, ma la fine dell'anno non è andata come speravamo. Credo che nel 2024 saremo in grado di sfruttare tutti questi aspetti positivi in modo interessante. Ci sono parecchie cose che possiamo migliorare con la vettura".

Chip Ganassi Racing è impegnata su due fronti, tra Mondiale ed IMSA SportsCar Championship, ma le squadre operano su due binari praticamente paralleli come spiega lo stesso pilota della vettura #2.

"Sono stato coinvolto nel progetto LMDh fin dalle prime battute, per cui ho visto la crescita che c'è stata ogni giorno. Le differenze tra IMSA e WEC sono piuttosto grandi, però".

"La lunghezza delle gare, come ad esempio le 24h di Daytona e Le Mans, sono simili, così come lo spirito dei regolamenti, l'assegnazione delle gomme e via dicendo, ma alcune cose non sono così trasferibili tra le due realtà".

"Il nostro team WEC fa la maggior parte del lavoro in Europa coi test, così come il team IMSA usando le piste del nord America, che hanno altre caratteristiche. Lo stile è ben diverso, per cui credo che sarà importante concentrarsi a dovere sul nostro lavoro, poi quando saremo in due a Le Mans vedremo come organizzare le cose".

Quest'anno la Cadillac Racing ha scelto di nominare solamente Lynn ed Earl Bamber come titolari, mentre un terzo pilota - se necessario - verrà scelto di gara in gara pescando dalla rosa degli ufficiali di General Motors.

La cosa non spaventa il 30enne, che intanto pensa a come dovrà impostare il lavoro con il suo compagno neozelandese.

"Credo che questo aspetto lo possano chiarire meglio i nostri capi, ma come avevo già detto anche in passato, ci sono diversi buoni piloti in GM e nel team Chip Ganassi Racing".

"Io ed Earl ci saremo per tutto l'anno, abbiamo un ottimo rapporto e credo che chiunque si unirà a noi sarà un ottimo pilota. Dal mio punto di vista, il terzo che arriverà potrà fare un bel lavoro con noi e sarà una buona aggiunta al team".

Infine il nativo di Goodmayes ha espresso impressioni favorevoli all'ampliamento della griglia di partenza, che nel 2024 vedrà l'aggiunta di BMW, Lamborghini, Alpine ed Isotta Fraschini.

"Credo sia molto bello che arrivino nuovi marchi nel campionato, ma noi vogliamo vincere gare contro chiunque e il fatto che tanti Costruttori siano impegnati a questo alto livello rende tutto molto divertente".