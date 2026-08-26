MotoGP | Taramasso: "Caldo e sabbia in pista i nemici delle gomme ad Aragon"

Dopo che le Aprilia hanno fatto la voce grossa a Silverstone, la carovana della MotoGP si sposta su una pista che invece potrebbe sorridere a Marc Marquez ed alla Ducati. Questo fine settimana infatti va in scena il Gran Premio di Aragon, nel quale il campione del mondo in carica si è già imposto sette volte in carriera, due delle quali negli ultimi due anni.

E non potrebbe essere diversamente, visto che parliamo di un tracciato dal layout sinistrorso, con ben 10 curve da quel lato, e molto tecnico. Un saliscendi situato in un'area che potremmo definire quasi desertica, che per di più quest'anno presenta l'incognita di un cambio di date rispetto alla tradizione, come ci ha spiegato Piero Taramasso, responsabile della Michelin, che ce lo ha presentato dal punto di vista degli pneumatici.

"Ad Aragon rivivremo per certi versi la stessa situazione di Silverstone, con uno spostamento importante nel calendario. L'anno scorso ci eravamo andati l'8 giugno, invece ora corriamo a fine agosto. Faceva già piuttosto caldo, quindi ce ne aspettiamo ancora di più quest'anno, perché dalle previsioni l'asfalto dovrebbe essere intorno ai 50 gradi", ha detto Taramasso a Motorsport.com.

Dal punto di vista tecnico, che tipo di insidie comporta per gli pneumatici?

"E' un circuito impegnativo, a maggior ragione quando fa così caldo, inoltre ci sono due rettilinei lunghi, quindi si fanno delle velocità di punta elevate. Il fondo è stato rifatto nel 2024, dunque il grip è buono. Tuttavia, nonostante questo, l'usura è elevata: purtroppo intorno all'autodromo è tutta sabbia e quando c'è vento viene portata in pista, generando lo stesso effetto cartavetrata che abbiamo in Qatar, che finisce appunto per creare usura".

Alla luce di tutto questo, che tipo di scelte avete fatto per questo fine settimana?

"Rispetto all'anno scorso abbiamo tolto l'anteriore dura, che non era stata adoperata da nessuno, quindi abbiamo confermato la soft e la media, che sono entrambe simmetriche. Al posteriore invece abbiamo due soluzioni asimmetriche, con la spalla sinistra più rigida, dato che il circuito gira in senso antiorario. Visto il cambio di date, anche in questo caso abbiamo agito come a Silverstone, quindi abbiamo scelto una soft più rigida di uno step rispetto a quella del 2025 per reagire alle temperature più elevate. La media invece è la stessa dell'allocazione dell'anno scorso".

Te la senti di fare una previsione su quelle che potrebbero essere le scelte dei piloti?

"L'anno scorso avevano fatto la Sprint con la media all'anteriore e la soft al posteriore, mentre nella gara lunga avevano montato una coppia di gomme medie. Onestamente, credo che dovremmo restare su questo tipo di scelte, anche perché non c'è rischio di pioggia. E' previsto sole per tutto il fine settimana e siamo nel deserto, quindi siamo pronti".

Michelin Foto di: Michelin

Facciamo un passo indietro al Gran Premio di Gran Bretagna, che è stato dominato dalle Aprilia. Che weekend è stato per la Michelin?

"Come avevamo già anticipato, Silverstone quest'anno era in una data diversa, perché abbiamo corso nel mese di agosto, mentre nel 2025 ci eravamo andati a maggio. Ci aspettavamo un grande caldo ed è stato così, ma alla fine l'allocazione che avevamo preparato ha funzionato piuttosto bene. E' stato un buon fine settimana, solo nella Sprint c'è stato un calo di prestazioni che noi ci aspettavamo a due giri dalla fine e che invece è arrivato verso metà gara".

All'anteriore la scelta è stata unanime per le gare, ma nell'arco del weekend sono state montate due opzioni...

"La hard è quella che hanno utilizzato sia nella gara lunga che nella Sprint, perché faceva molto caldo. Comunque è stata utilizzata anche la soft, che ha funzionato bene per i time attack e le qualifiche. E' una gomma che solitamente si comporta molto bene a Silverstone e in passato è stata usata anche in corsa, ma questa volta le temperatura erano troppo elevate per rischiare".

Il degrado del posteriore invece ha creato qualche grattacapo in più, soprattutto nella Sprint...

"La soft, che era uno step più dura rispetto all'anno scorso, proprio per il discorso delle temperature più alte, ha funzionato bene nei time attack e in qualifica, nella quale il vecchio record è stato battuto di ben un secondo. Grazie a questa super performance, quasi tutti l'hanno scelta per la Sprint, ad eccezione di due piloti. In cielo c'era qualche nuvola, quindi la temperatura dell'asfalto era di 35 gradi, non era troppo calda. La soft si è rivelata veloce, perché è stato battuto il record di durata della Sprint, però il degrado è stato abbastanza importante. Era una gomma che andava gestita molto, cosa che le Aprilia sono riuscite a fare meglio delle Ducati, che in particolare con Marquez e Di Giannantonio hanno patito parecchio nel finale".

A cosa è stato dovuto questo degrado?

"E' stata una questione di graining. Questo vuol dire che la gomma tende a strapparsi e di conseguenza il pneumatico finisce per usurarsi più rapidamente. Il graining si può generare in tre modi: il primo è quando la mescola non è in temperatura. Un altro è quando c'è una differenza ampia tra la temperatura interna del pneumatico e quella esterna, della superficie del pneumatico. Infine, molto banalmente, se non c'è un buon setting la moto può iniziare a slittare un po' troppo e questo finisce per generare il graining".

Domenica, con il passaggio alla gomma media, le cose però sono andate decisamente meglio...

"Nella gara lunga era un po' più alta anche la temperatura della pista, sui 41-42 gradi, e tutti sono andati con la dura all'anteriore e la media al posteriore. In queste condizioni non c'è stato bisogno di gestire la gomma, inoltre era migliore anche l'equilibrio delle moto e questo si è riflesso in una maggior costanza delle performance. Non a caso, sono stati battuti tutti i record, sia quello del giro più veloce che quello della distanza di gara. Lo step è stato proprio grande e alla fine ha vinto Raul Fernandez, che è stato il 12° vincitore diverso in altrettante gare a Silverstone, a riprova del fatto che è un circuito che può sempre regalare delle sorprese".

La media avrebbe potuto essere la scelta giusta anche per la Sprint?

"Sicuramente era quella giusta per la gara lunga, perché lo era già stata nel 2025 ed aveva performato bene. Ripensandoci e rivedendo i dati, magari sarebbe stata la soluzione migliore anche per la Sprint in queste condizioni. Gli unici due a prenderla anche sabato sono stati Binder e Miller, proprio perché temevano il calo ed il graining, ed erano soddisfatti della scelta dopo la gara".