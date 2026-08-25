MotoGP | Bezzecchi: "Aragon sarà impegnativa, dopo Silverstone ho avuto una piccola ricaduta fisicamente"

Dopo la prova di carattere di Silverstone, che lo ha riportato su un podio che gli mancava dal Mugello, nonostante le sue condizioni fisiche fossero più che precarie a causa del doppio intervento chirurgico alla clavicola sinistra ed al ginocchio sinistro resosi necessario dopo l'incidente del Sachsenring, Marco Bezzecchi ha avuto a disposizione due settimane di tempo per recuperare.

Questo fine settimana si torna in pista ad Aragon, per il 13° appuntamento della stagione, ma il pilota dell'Aprilia ha già chiarito che anche sul saliscendi alle porte di Alcaniz non sarà ancora al 100% della condizione fisica.

Il riminese, che attualmente è secondo nel Mondiale, a 31 punti dal compagno Jorge Martin, ha spiegato che lo sforzo profuso in Gran Bretagna è stato talmente importante da fargli fare addirittura un passo indietro nel percorso di recupero. Questo non vuol dire però che non andrà in pista per vendere cara la pelle anche questa volta.

"Non vedo l'ora di andare ad Aragon, sarà sicuramente un weekend impegnativo perché dopo Silverstone fisicamente ho avuto una piccola ricaduta provocata dallo sforzo del weekend. Comunque, ce lo aspettavamo, per questo stiamo cercando di sfruttare al massimo questi giorni che abbiamo per rimetterci a posto del tutto. In ogni caso, sono molto contento di andare ad Aragon, è una pista che mi piace molto e ho tanta voglia di salire in moto", ha spiegato "Simply the Bez".

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Foto di: Glyn Kirk / AFP via Getty Images

Nell'altro lato del box della Casa di Noale invece c'è un "Martinator" che guarda tutti dall'alto in classifica e spera di proseguire sull'onda dell'ottima ripartenza dopo la pausa estiva di Silverstone, dove ha ottenuto la pole position, ha vinto la Sprint e si è piazzato secondo nella gara lunga.

Per lui però ci sarà un ostacolo in più da superare, perché si tratterà della prima volta ad Aragon in sella alla RS-GP, visto che questa è una delle gare che lo scorso anno era stato costretto a saltare a causa degli infortuni.

"Arriviamo ad uno dei GP di casa in buona forma. Sono contento del lavoro che stiamo facendo con il team. A Silverstone abbiamo lavorato molto bene e spero di poter continuare sulla stessa strada. Ho tanta voglia di correre davanti ai tifosi spagnoli e di tornare ad Aragon dopo aver saltato questa gara lo scorso anno. Sarà bello guidare per la prima volta la mia Aprilia al MotorLand. Mi piace il tracciato e saremo concentrati sul lavorare al meglio fin da venerdì, per cercare di avere un buon feeling sabato e domenica", ha detto il leader del Mondiale.