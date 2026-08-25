Liberty Media riafferma la leadership della famiglia Ezpeleta alla guida della MotoGP

Questa manovra viene interpretata come l'intenzione della compagnia nordamericana di raddoppiare la propria fiducia nella famiglia Ezpeleta come dirigenti di più alto rango all'interno della struttura di MotoGP Sports Entertainment Group (MotoGP SEG), precedentemente Dorna.

Il comunicato conferma inoltre che Carmelo Ezpeleta continuerà nella sua posizione di CEO, un incarico equivalente a quello di Direttore Generale, mentre riceverà il supporto di Carlos, suo figlio, promosso dalla posizione di Direttore Sportivo.

"MotoGP Group ha annunciato oggi la nomina di Carlos Ezpeleta a Direttore Generale Aggiunto (Deputy CEO), riconoscendo il suo importante contributo all'evoluzione dello sport e rafforzando il proprio team dirigenziale per la prossima fase di sviluppo", si legge nella nota, che sottolinea il ruolo avuto da Carlos, nonostante la sua giovane età (35 anni), nella gestione del campionato durante l'ultimo decennio.

"Carlos ha svolto un ruolo chiave in MotoGP per oltre un decennio, contribuendo ad espandere la sua presenza internazionale, rafforzare alleanze strategiche, migliorare la sua offerta commerciale ed aumentare la sua base di appassionati a livello mondiale", prosegue la comunicazione.

Carmelo y Carlos Ezpeleta en una reciente visita a Buenos Aires Foto de: Motorsport.com

"È un grande onore assumere questo incarico in un momento così entusiasmante per la MotoGP. Insieme agli incredibili appassionati e partner che abbiamo in tutto il mondo, spero di lavorare con Liberty Media e con tutta la comunità della MotoGP per raggiungere nuovi pubblici, creare nuove opportunità e sviluppare tutto il potenziale di questo sport", dichiara Ezpeleta.

"MotoGP ha costruito una solida base globale e vediamo un'enorme opportunità per portare questo sport al livello successivo. Carlos ha l'esperienza, la visione e la profonda conoscenza di MotoGP necessarie per guidare questa trasformazione, e siamo lieti di sostenerlo in questo nuovo incarico", afferma, dal canto suo, Derek Chang, CEO di Liberty Media, che poco più di un anno fa ha completato l'acquisizione del Mondiale per un valore vicino ai 4,2 miliardi di euro.

Da quando il gigante dell'intrattenimento, proprietario anche della Formula 1, ha acquisito MotoGP, la globalizzazione e la penetrazione in mercati chiave, come gli Stati Uniti, sono diventate l'obiettivo principale. In questo senso, MotoGP SEG si è progressivamente ristrutturata, soprattutto nell'area della promozione e del marketing, per aumentare la propria impronta ed ampliare il proprio pubblico.

"Carlos ha svolto un ruolo fondamentale nella crescita della MotoGP per molti anni. La sua esperienza abbraccia tutti gli ambiti della nostra attività, e la sua leadership, visione e passione per questo sport lo rendono la persona ideale per guidare la MotoGP verso la sua prossima fase", aggiunge Carmelo Ezpeleta, la pietra angolare del Mondiale da quando Dorna lo ha acquisito, nel 1992.