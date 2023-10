MotoGP | Pol conferma: "La decisione di KTM non è stata unilaterale"

Nella giornata di ieri, la GasGas Tech3 ha annunciato che il prossimo anno Pedro Acosta esordirà in MotoGP, andando a prendere il posto di Pol Espargaro ed affiancando quindi il confermato Augusto Fernandez.

Da mesi la KTM era finita in una situazione di scacco, avendo messo sotto contratto cinque piloti, ma avendo a disposizione solamente quattro moto per il 2024.

La KTM aveva tentato di risolvere la situazione chiedendo i due slot rimasti liberi sulla griglia dopo il ritiro della Suzuki, ma Dorna Sports ha negato questa possibilità, preferendo lasciare la porta aperta allo sbarco di un potenziale nuovo costruttore.

Il veterano di Granollers aveva firmato un biennale per il suo ritorno nel gruppo KTM dopo due anni in Honda, con la Casa austriaca che lo avrebbe appoggiato nella squadra griffata GasGas per il 2023 ed il 2024.

Nel comunicato diffuso ieri da GasGas Tech3 veniva spiegato che la decisione di mettere da parte Espargaro è stata concordata proprio con lo spagnolo, che tra le sue nuove mansioni all'interno del gruppo dovrebbe svolgere anche quella di collaudatore.

Nella nota del marchio non erano presenti però le parole di "Polyccio", che ha affidato la sua reazione ai suoi canali social, confermando comunque tutta la vicenda.

"Ciao a tutti, come sapete non sono un fan dei social media, ma dato che sto ricevendo molti messaggi di incoraggiamento/supporto per le novità del Gruppo Pierer Mobility riguardo al nostro futuro, volevo chiarire alcune cose", ha esordito Espargaro.

"Prima di tutto, vi ringrazio molto per tutti i messaggi. Tuttavia, voglio dirvi che non è stata una decisione unilaterale, anzi!".

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"È vero che mi sarebbe piaciuto continuare a correre a tempo pieno in MotoGP, perché penso di avere ancora la velocità per essere tra i migliori".

"Ma la verità è che il passo indietro che farò l'anno prossimo, entrando nel test team e facendo diverse wild card, è il risultato di un'intesa tra le due parti, visti i problemi contrattuali in cui versa il gruppo in questo momento e pensando ad una collaborazione a lungo termine per rendere Pierer Mobility Group il riferimento nel Campionato del Mondo MotoGP!".

"Ho ancora molte gare da disputare quest'anno e anche in futuro, e siccome sono uno di quelli che credono che l'unione fa la forza, resteremo uniti per realizzare un finale di stagione memorabile! Grazie mille!".

Espargaro ha saltato i primi otto Gran Premi della stagione dopo aver subito un grave infortunio in un incidente avvenuto durante la FP2 del Gran Premio del Portogallo a marzo. Da quando è tornato in sella alla RC16, ha ottenuto un sesto posto nella Sprint del Gran Premio d'Austria come miglior risultato.