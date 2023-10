MotoGP | Ufficiale: Acosta prenderà il posto di Pol Espargaro in GasGas

Questa è stata una settimana cruciale per il mercato piloti della MotoGP. Dopo il nodo legato al futuro di Marc Marquez, oggi è stato sciolto anche quello sul debutto nella classe regina dell'astro nascente Pedro Acosta.

La KTM si è trovata nella situazione spinosa di aver messo sotto contratto cinque piloti, ma di avere a disposizione solamente quattro RC16 per il 2024, con l'incombenza di dover dare assolutamente una moto ad Acosta per non rischiare di perdere un talento di questa portata.

Data per scontata la permanenza dei due piloti ufficiali, Brad Binder e Jack Miller, si è innescato quindi un ballottaggio all'interno della GasGas Tech3 tra il veterano Pol Espargaro, protagonista di un rientro forse anche migliore delle aspettative dopo un brutto infortunio a Portimao ed un lungo stop, ed il rookie Augusto Fernandez.

Come previsto, il campione del mondo Moto3 del 2021 ed attuale leader in classe Moto2, esordirà nella prossima stagione andando a difendere i colori della GasGas Tech3. A fargli posto nella struttura di Hervè Poncharal, che dispone del supporto diretto della KTM, sarà Espargaro.

Dunque, la Casa di Mattighofen ha deciso di puntare su una coppia più futuribile, confermando accanto al talento spagnolo il connazionale Augusto Fernandez, campione del mondo della Moto2 nel 2022, che in questa stagione ha già mostrato qualche lampo interessante come il quarto posto nel GP di Francia a Le Mans.

Pol Espargaro, Tech3 GASGAS Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Tuttavia, il 32enne di Granollers, che era alla sua seconda esperienza con KTM dopo quella vissuta a cavallo tra il 2017 ed il 2020, prima di vivere un biennio molto deludente alla Honda HRC, continuerà a svolgere un compito importante all'interno del gruppo, sia nel breve che nel lungo periodo. In accordo con il marchio, ha deciso di fare un passo indietro e di svolgere un ruolo di sostegno ai giovani piloti del marchio. Molto probabilmente poi entrerà anche lui a far parte del programma di sviluppo della RC16, affiancando l'altro veterano Dani Pedrosa, con la possibilità di disputare delle wild card, anche se il comunicato diffuso oggi non lo dice esplicitamente.

"Abbiamo dovuto prendere una decisione importante e difficile per il nostro team GasGas per il 2024. Augusto ha fatto dei primi passi impressionanti in MotoGP e siamo assolutamente convinti che abbia la velocità e l'intelligenza per continuare a progredire. Pedro è un talento molto speciale che ha già vinto tanto e in fretta e nel 2024 dovrà imparare a fare il passo successivo con i grandi della MotoGP", ha detto Pit Beirer, direttore di KTM Motorsport.

"Voglio ringraziare Pol per tutto quello che ha fatto e che continua a fare per noi. Questo ragazzo è super-forte e super-determinato ed è per questo che vogliamo contare su di lui come parte importante della nostra struttura. L'apertura e la proattività di Pol meritano il mio più profondo rispetto".

"Il fatto che ci abbia dato una mano in questa situazione sottolinea la sua grandezza come persona. Inoltre, dimostra la sua passione per questo sport e i suoi pensieri per il futuro. Con questi tasselli al loro posto e con Hervé, Nicolas e tutto il team e la loro esperienza, ci aspetta un anno entusiasmante per il marchio GasGas", ha concluso.