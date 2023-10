MotoGP | Alex Marquez partirà per l'Indonesia per provare a correre

Alex Marquez ha subito una grave battuta d'arresto nel Gran Premio dell'India di MotoGP. Il pilota del Gresini Racing è caduto nella parte finale della Q1, con una sfortuna tale da fratturarsi tre costole: la sesta, la settima e l'ottava, sul fianco sinistro. Di conseguenza, lo spagnolo ha saltato le due gare del Buddh International Circuit e non ha potuto prendere parte al GP del Giappone, a Motegi, sette giorni più tardi.

Tuttavia, il più giovane dei fratelli Marquez ha ricevuto la buona notizia che potrà provare a tornare alle competizioni tra una settimana, in occasione del Gran Premio dell'Indonesia, come era suo desiderio iniziale. Lo stesso pilota catalano ha confermato sui suoi canali social che si recherà a Mandalika dopo aver ricevuto la prima delle approvazioni necessarie.

Tuttavia, come si evince dal tweet, il numero 73 vuole essere cauto e non essere troppo precipitoso: "OK medico per viaggiare al Gran Premio d'Indonesia. È il momento di essere cauti e di valutare le mie condizioni fisiche di sessione in sessione".

Marquez dovrà ancora ricevere il "fit" definitivo dall'equipe medica ufficiale della MotoGP sul circuito di Mandalika prima di poter tornare in azione. Il pilota della Ducati dovrà sottoporsi ad un ultimo controllo giovedì, come di consueto in questi casi.

Anche un altro pilota spagnolo, Alex Rins, dovrebbe fare il suo ritorno in Indonesia. Il pilota del Team LCR si è fratturato tibia e perone nella Sprint del GP d'Italia al Mugello a giugno, ed è tornato in pista a sorpresa solo nell'ultimo Gran Premio in Giappone. Tuttavia, il pilota di Barcellona ha sentito troppo dolore dopo le prove libere, quindi tenterà nuovamente la fortuna nella terza tappa del tour asiatico.

Sulla griglia di partenza ci sono anche altri due piloti italiani che non hanno ancora fatto il loro rientro: Luca Marini, dopo la frattura della clavicola sinistra, rimediata sempre al Buddh, per la quale è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Ed Enea Bastianini, che è rimasto fuori a Misano, Buddh e Motegi dopo essersi rotto il polso sinistro e la caviglia sinistra in una carambola al via della gara di Barcellona. Si attendono notizie sui loro possibili rientri a Mandalika.