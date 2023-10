MotoGP | Martin: "Non facciamoci ossessionare da Bagnaia"

Fin dall'inverno, Jorge Martin era stato additato come quello che si sarebbe potuto adattare meglio al format della Sprint della MotoGP. Probabilmente nessuno però si sarebbe aspettato che avrebbe potuto dominare nelle gare brevi del sabato come sta facendo dopo la pausa estiva.

Quella arrivata oggi in Thailandia, infatti, è stata la quinta affermazione consecutiva per il portacolori del Prima Pramac Racing, comandando praticamente dall'inizio alla fine. Un successo pesante, che gli ha permesso di ridurre da 27 a 18 punti il ritardo nei confronti del leader iridato Pecco Bagnaia, che invece ha vissuto un pomeriggio complicato e non è riuscito a fare meglio del settimo posto.

Giustamente, dunque, si gode la vittoria e si è presentato sorridente ai microfoni di Sky Sport MotoGP: "E' stata una bella giornata, iniziata con il record della pista. Vincere la Sprint non è stato per niente facile, perché a metà gara ho iniziato a faticare con il grip al posteriore, anche se avevo gestito all'inizio. Però un po' me l'aspettavo già", ha detto a caldo "Martinator".

Volendo trovare una piccola sbavatura, questa volta la sua partenza dalla pole non è stata perfetta, ma alla prima curva ha reagito alla grande, riportandosi subito davanti a Luca Marini che era scattato meglio, perché per lui era troppo importante girare alla prima curva davanti a tutti.

"Per fortuna, Luca è stato tranquillo alla prima curva. Se lui avesse provato a stare davanti, forse avremmo rischiato una caduta, ma sono stato aggressivo perché volevo quella posizione. So che i primi due giri posso fare la differenza, quindi era importante essere primo. Altrimenti sarebbe stato molto più difficile vincere oggi".

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Quando poi gli è stato chiesto se la gomma media, quella utilizzata oggi al posteriore, possa essere una soluzione anche per la gara di domani, il madrileno non è sembrato troppo convinto, perché il calo alla distanza è stato piuttosto importante.

"La Sprint la usi sempre un po' per capire la gestione delle gomme per la gara lunga. L'ho un po' risparmiata all'inizio della gara, ma sono arrivato alla fine veramente al limite. Il problema qui è che con questa carcassa dura, il posteriore inizia a spinnare sul rettilineo e fai fatica a tenere la moto dritta. Vediamo domani se possiamo gestire un po' meglio la potenza, ma credo che sarà difficile correre con la media".

Il lavoro fatto nell'ultimo turno di libere di questa mattina gli ha permesso di trovare quel feeling con cui ha dominato oggi, anche se domani si aspetta una gara più complicata, proprio perché la gestione delle gomme sarà fondamentale.

"All'inizio della FP2 ho fatto una modifica per capire alcune cose, ma non mi è piaciuta e sono tornato sulla mia moto. Con le stesse gomme sono riuscito a fare un ottimo tempo e questo mi ha fatto ritrovare la fiducia. Sono ottimista per domani, ma penso che ci siano molti piloti che domani saranno forti, quindi sarà una bella lotta".

Quando poi ai microfoni di DAZN gli è stato chiesto del duello con Bagnaia, ha concluso: "È un buon momento per iniziare a sapere quanti rischi prendere. Oggi dovevo approfittare della settima posizione di Pecco per recuperare punti, e dovevo vincere. Ma non facciamoci ossessionare da lui"