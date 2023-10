MotoGP | Martin in pole anche a Buriram, Bagnaia in seconda fila

Avrà anche sbagliato nelle ultime due gare, ma questa cosa non sembra aver intaccato minimamente la velocità di Jorge Martin. Anche nel Gran Premio di Thailandia di MotoGP, infatti, sarà il pilota del Prima Pramac Racing a scattare della pole position, dopo aver fatto segnare il nuovo primato del tracciato di Buriram.

L'ultimo giro della Q2 è stata una sliding door importante per i due contendenti al titolo, perché lo hanno iniziato separati tra loro di pochi millesimi ed entrambi alle spalle dell'altra Ducati di Marco Bezzecchi. La reazione di "Martinator" però è stata veemente, perché è stato capace di sfoderare un 1'29"287 che gli è valso la 13° partenza al palo in carriera nella classe regina, la quarta nel 2023.

Di contro, Pecco Bagnaia ha commesso una piccola sbavatura, non riuscendo a migliorare il crono che aveva fatto segnare in precedenza e quindi alla fine è arretrato in sesta posizione. E che debbano partire così distanti tra loro è un vero peccato, perché nella FP2 di questa mattina il loro passo è stato vicino come non mai dopo la pausa estiva, anche se il duello chiaramente resta ancora possibile.

Tra le due Desmosedici GP factory hanno brillato praticolarmente quelle in versione 2022 portate in pista dalla Mooney VR46, con Luca Marini secondo a 138 millesimi da Martin ed un Bezzecchi che invece non è riuscito a migliorare l'1'29"483 che gli valeva la pole provvisoria prima dell'ultimo tentativo. Un crono che alla fine lo tiene al quarto posto in griglia.

Davanti al riminese si è infilata l'Aprilia di Aleix Espargaro, che ha confermato il buon potenziale mostrato a sorpresa dalla RS-GP su una pista che sulla carta non le era troppo congeniale. A maggior ragione con la carcassa più rigida. Tra Martin e Bagnaia poi troviamo anche Brad Binder, quinto con la KTM. Ma a riprova di quanto sia stata serrata questa qualifica, va detto che le prime due file sono tutte racchiuse in appena 240 millesimi.

Dopo essere passati dalla Q1 ed essersi ritrovati quindi con una sola gomma nuova da sfruttare in Q2, non se la sono cavata male i fratelli Marquez, entrambi in terza fila con la Ducati di Alex che ha avuto la meglio sulla Honda di Marc. Questa volta forse l'otto volte campione del mondo non ha scelto il gancio giusto da prendere però, perché si era messo nel codone di Bagnaia.

La faccia deludente del box Aprilia è quella di Maverick Vinales, che per quanto aveva mostrato ieri e stamattina probabilmente avrebbe potuto ambire a qualcosa di meglio del nono posto che ha portato a casa. Così come Fabio Quartararo, che con la carcassa più rigida era parso più a suo agio sulla sua Yamaha, ma alla fine ancora una volta si ritrova decimo, pur avendo pagato solo 420 millesimi.

Il quadro dei piloti che hanno avuto accesso alla Q2 si completa poi con il vincitore del GP d'Australia, il francese Johann Zarco, e con la GasGas Tech3 di Augusto Fernandez, oggi non troppo incisivo dopo essere riuscito a qualificarsi direttamente ieri.

Purtroppo i piloti italiani che vi hanno preso parte sono rimasti tutti eliminati in una Q1 che ancora una volta è stata segnata da giochi di attesa alla ricerca del gancio giusto per fare un tempo che valesse il passaggio del taglio.

Il primo degli esclusi è proprio Fabio Di Giannantonio, che dopo il podio di Phillip Island dovrà accontentarsi di andare a schierare la sua Ducati del Gresini Racing in 13° posizione. Il pilota romano è stato beffato per appena 20 millesimi dal pilota che prenderà il suo posto nella squadra faentina, ovvero Marc Marquez, anche se in realtà lo ha eliminato l'attuale compagno di box, l'altro Marquez, che ha fatto il miglior crono della Q1 a tempo scaduto.

A dividere la quinta fila con Diggia ci saranno l'Aprilia RNF di Raul Fernandez e la KTM di un Jack Miller che in questo fine settimana non è mai riuscito ad essere efficace. Così come Franco Morbidelli non sembra riuscire a sfruttare la carcassa più rigida, che sta permettendo alla M1 gemella di risentire meno del solito dei suoi punti deboli. Il pilota della Yamaha, infatti, prenderà il via dalla 18° posizione.

Davanti a lui ci sono anche la Honda LCR di Takaaki Nakagami e la GasGas Tech3 di Pol Espargaro, che probabilmente è quello che più di tutti ha sprecato un'occasione: la scia dello spagnolo sembrava essere la più ambita della Q1, con un lungo trenino ad attenderlo, ma forse questo gli ha messo troppa pressione, relegandolo al 17° posto.

E' stata a dir poco disastrosa la qualifica di Enea Bastianini, che si ritrova addirittura ultimo in griglia con la sua Ducati ufficiale, avendo accusato un gap di quasi un secondo nei confronti del miglior tempo della Q1.

C'è da dire però che è in buonissima compagnia in ultima fila, perché accanto a lui ci sono altri due nomi pesanti: l'ex campione del mondo Joan Mir con la Honda ed un Miguel Oliveira che forse si sta facendo condizionare dalle voci di mercato che lo hanno circondato nelle ultime settimane, nonostante Razlan Razali insista sulla sua permanenza all'Aprilia RNF anche per il prossimo anno.

Classifica Q2

Classifica Q1