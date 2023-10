MotoGP | LCR ottimista su un rientro vicino per Alex Rins

Il team LCR Honda Castrol ha dichiarato sabato in un comunicato che Alex Rins è stato operato giovedì a Madrid presso l'Hospital Ruber Internacional e il risultato dell'operazione è stato positivo. “I dottori Vila e Gómez Arrayas hanno effettuato l'intervento per rimuovere l'ernia che era stata rilevata e per risolvere la sindrome compartimentale alla gamba destra. Alex è ora a casa e sta iniziando il processo di guarigione. I prossimi giorni saranno cruciali per determinare i tempi e le prossime tappe del suo percorso di recupero", conclude il comunicato del team monegasco.

Rins è stato sottoposto a due interventi chirurgici lo scorso giugno, una volta per applicare dei fissaggi alla gamba infortunata e poi dieci giorni dopo per riparare i danni alla tibia, al perone e alla caviglia destra, un grave infortunio che da allora lo ha tenuto fuori dal campionato, rientrando a fasi alterne ma senza una soluzione definitiva.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda

Dopo l'ennesima rimonta nel GP d'Indonesia, dove si è classificato nono, in Australia la scorsa settimana lo spagnolo del team LCR è stato costretto a ritirarsi a causa di un inaspettato dolore all'osso della gamba. Questo ha fatto temere un infortunio più grave, con la possibilità di un lungo recupero, al punto che potrebbe non essere in grado di tornare in sella alla Honda LCR in questa stagione e saltare i test di Valencia con il suo nuovo team, la Yamaha. "Se Rins non parteciperà ai test di Valencia non credo che cambierà qualcosa", ha dichiarato giovedì il suo nuovo compagno di squadra Fabio Quartararo.

Tuttavia, come ha appreso Motorsport.com, l'infortunio non è così grave, la guaina stava semplicemente pizzicando il nervo con la ben nota sindrome compartimentale, e una volta sistemato in sala operatoria, in LCR non escludono la possibilità che Rins torni tra due settimane al Gran Premio della Malesia.