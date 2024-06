MotoGP | Marquez: “La vittoria è vicina, ma non è un'ossessione”

La sfiora, la vede da vicino, ma al momento stenta ad arrivare. Marc Marquez e la vittoria non si sono ancora incontrati, ma al Mugello il pilota Gresini ha dato un segnale forte chiudendo la Sprint in seconda posizione, dietro solo a un imprendibile Pecco Bagnaia. Scattato dalla quarta casella, l’otto volte iridato è partito male, ma non ha esitato a buttarsi nella lotta per la vetta, che ha concluso a quasi un secondo e mezzo dal “padrone di casa”.

Nonostante una seconda posizione possa sembrare una sconfitta, soprattutto per un pilota del calibro di Marquez, per Marc è un grande risultato che è sintomo di un adattamento alla Ducati ormai quasi completato e una dimostrazione di forza: “Sono contento di poter essere davanti e lottare con piloti di testa come Pecco Bagnaia e Jorge Martin mostrando velocità”.

Martin scattava dalla pole, ma ha perso un’occasione d’oro finendo nella ghiaia. Bagnaia invece ha sfatato la maledizione della Sprint mostrandosi imbattibile, come conferma Marquez: “Pecco già dal venerdì mattina si è mostrato lievemente al di sopra di tutti, ma ci ho provato lo stesso nella Sprint. Pian piano mi sono avvicinato, ma avevamo un ritmo simile e quando all’ultimo attacco dovevo abbassare molto il tempo, ho commesso un errore. Ma sono contento di essere la seconda Ducati in pista. Bisogna migliorare la partenza, per una volta che partivo davanti sono partito male, quindi questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare”.

Una volta risolto un altro piccolo problema, la vittoria può essere alla portata? Marc ride quando gli viene posta la domanda e risponde con grande sincerità, sostenendo di esserci arrivato vicino. Tuttavia, non è un obiettivo che lo ossessiona: “La vittoria? Se sei secondo, sei più vicino che mai, quindi è vicina. Ma questa cosa non mi ossessiona. Mi soddisfa già solo il fatto di essere al Mugello con i piloti davanti, notiamo che su questa pista le GP24 hanno qualcosa di più, ma noi siamo lì con la GP23”.