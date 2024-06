MotoGP | Bagnaia: "Nessuno è contento degli steward, serve un cambio"

E' sabato e Pecco Bagnaia può sorridere. Questa già di per sé è una notizia. Il pilota della Ducati è finalmente riuscito a mettere la parola fine ad un'astinenza dal successo nelle Sprint che durava ormai dal Gran Premio d'Austria dell'anno scorso. A dargli ancora più valore è che ci sia riuscito nella "sua" Mugello, dove si tratta della quarta affermazione consecutiva dal 2022 ad oggi tra gare brevi e lunghe, ma soprattutto ad una settimana dalla doccia fredda di Barcellona, dove al sabato è caduto all'ultimo giro quando era saldamente al comando.

Ovviamente, il campione del mondo in carica non può far altro che godersela, anche perché complice il contemporaneo zero di Jorge Martin, si è riportato a 27 lunghezze dalla vetta: "Intanto l'ho finita ed è già buono, considerando che è la prima nelle ultime quattro. Poi abbiamo vinto. Abbiamo fatto paura, il passo è stato incredibile. Sono veramente contento perché ci voleva non solamente per me, ma per tutti. Alla fine il sabato porta tanti punti ed era fondamentale portarne a casa" ha detto Bagnaia a fine giornata.

Una vittoria che ha costruito con una partenza fenomenale dalla prima fila, che gli ha permesso di comandare dall'inizio alla fine e che dovrà provare a ripetere domani, quando invece arretrerà al quinto posto per la penalità che gli è stata inflitta per un impeding ai danni di Alex Marquez nelle libere pomeridiane di ieri: "Un po' cambia sicuramente, ma devo azzeccare un'altra partenza come quella di oggi, perché mi potrebbe portare comunque in prima posizione alla prima curva, però vedremo".

Inevitabilmente, il focus si è spostato proprio sulla penalità e sul fatto che il ducatista non la ritiene giusta. Ma in generale è l'operato incoerente dei commissari ad innervosire lui ed i suoi colleghi: "Me l'aspettavo? Assolutamente no. Abbiamo dimostrato chiaramente che c'è stato un po' di show, ma proprio dalla telemetria. E' abbastanza ridicolo, ma di cose ridicole con le penalità ne stanno succedendo veramente tante. Per esempio, ieri c'è stato un caso identico al mio e non è stato penalizzato. L'anno scorso uno uguale in qualifica e niente, non ha senso. Anche quello che è successo oggi con Bastianini (un contatto con Martin non punito, ndr). Nessun pilota è contento della situazione con gli steward, ci vorrebbe un cambio. Vedremo se arriverà, ma in questo momento nessuno è contento. Ogni volta prendono delle decisioni molto discutibili".

E poi ha continuato ad argomentare la sua teoria: "A Portimao siamo caduti io e Marc e mi è stato detto che non mi avevano penalizzato perché ero caduto anche io. Ma oggi cosa è successo tra Martin e Bastianini? E' caduto solo Bastianini, ma la penalità non c'è. Cosa è successo con Oliveira? E' molto altalenante e non c'è un filo logico in quello che scelgono. Ma soprattutto ieri, mentre stavamo parlando e facendo un discorso logico, che sembrava che stessero capendo, è arrivato il comunicato delle tre posizioni di penalità. Non c'è molto di parlarci, non ascoltano, e prendono delle decisioni veramente discutibili".

Tornando sulla Sprint di oggi, a tre giri dal termine Marc Marquez ha provato a rifarsi sotto, recuperandogli mezzo secondo, quindi gli è stato chiesto cosa fosse successo in quel frangente: "Quel giro lì ho visto Martin cadere sul grande schermo della curva 3 e mi sono detto che era meglio rallentare un po', perché non pensavo che Marc fosse già lì. Appena ho visto che si era avvicinato però ho rispinto ed ho subito riaperto il gap".

Dopo l'errore di sabato scorso, ha ammesso anche di essere stato molto cauto quando è stato il momento di affrontare l'ultimo giro: "Me la sono fatta addosso", ha scherzato sorridendo. "La curva 10 è un po' simile alla 5 di Barcellona, perché è molto fetente. Me la sono giocata nel modo giusto stavolta, perché l'altra volta è bastato farla piano, ma non abbastanza, per stendermi. Quindi oggi l'ho fatta abbastanza più piano".

Francesco Bagnaia, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

A rendere davvero speciale la sua vittoria è stata la cornice di pubblico presente sulle tribune e sui prati del Mugello: "La motivazione qui è molto alta, perché il pubblico è incredibile. Onestamente, non mi piace quando il pubblico fischia. E' un qualcosa che non sopporto su di me, come a Barcellona, ma neanche quando viene fatto agli altri qui in Italia. Penso sia irrispettoso, ma io non posso gestire questa cosa. In ogni caso, quando senti un calore del genere, è qualcosa di incredibile. Quando arrivi in griglia e vedi tutta la gente che spinge per te, è una motivazione incredibile e lo senti. Poi è una pista che si adatta estremamente bene al mio stile di guida, con tanti curvoni e tanta percorrenza, quindi mi trovo molto bene".

Un pubblico che gli ha regalato anche l'inno italiano cantato a cappella mentre veniva premiato sul rettilineo di partenza: "E' stato magico, ma come dicevo le persone qui rendono tutto ancora più speciale. Mi emoziona molto ed è qualcosa che fa la differenza".