La MotoGP rinnova il contratto con il Red Bull Ring fino al 2030

Il Gran Premio d'Austria farà parte del calendario della MotoGP fino al 2030 grazie ad un rinnovo del contratto attualmente in vigore per altri cinque anni, che consentirà quindi di vivere tantissime altre emozioni sullo spettacolare circuito del Red Bull Ring anche nel periodo compreso dal 2026 al 2030.

Dopo quasi due decenni, il GP d'Austria è tornato a far parte del calendario nel 2016 per la gioia di tantissimi appassionati, vincendo il titolo di miglior Gran Premio prima di riottenere questo riconoscimento anche nel 2019. Situato tra le splendide colline della Stiria nella località di Spielberg, il Red Bull Ring offre un magico scenario alla MotoG , con gare fantastiche, spettacolari duelli all'ultima curva ed un intenso programma nel corso del weekend del Gran Premio.

"Tutti coloro che amano il motorsport amano la MotoGP. La forma più elevata delle competizioni. Quando i migliori piloti al mondo sono protagonisti di testa a testa e ci sono tanti cambiamenti di posizione in un giro, nessuno riesce a stare incollato sulla sedia. Una volta che hai vissuto in prima persona l'esperienza e la passione dei tifosi qui al Red Bull Ring, non puoi più farne a meno. Sono entusiasta di essere riuscito a centrare questo accordo a lungo termine che permetterà di avere questo grande spettacolo in Austria e specialmente in Stiria", ha detto il proprietario del Red Bull Ring, Mark Mateschitz.

"Siamo molto contenti di comunicare che il Gran Premio d'Austria farà parte del calendario della MotoGP fino al 2030. Non si tratta solo di una delle piste più belle al mondo, ma offre anche un incredibile weekend a tutti gli spettatori con delle tribune fantastiche, grandi eventi di intrattenimento e gare spettacolari. Il Red Bull Ring ha ospitato alcuni dei momenti più belli dell'epoca moderna da quando questa pista è tornata in calendario", ha aggiunto il CEO di Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta.

"Quale pista di casa KTM ed esempio del grande impegno di Red Bull nell'ambito del motorsport, rappresenta un appuntamento importante anche per tanti stakeholder e per tutto il motorsport austriaco. Siamo molto felici di comunicare che torneremo in Austria fino al 2030 e siamo impazienti di lavorare insieme per tanti altri anni", ha concluso il manager spagnolo.