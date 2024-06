MotoGP | Bagnaia ritrova la vittoria nella Sprint al Mugello, cade Martin

Pecco Bagnaia continua a sfatare delle maledizioni. Dopo quella di Barcellona, finalmente è finita anche quella delle Sprint, perché al Mugello il pilota della Ducati ha finalmente ritrovato un successo in una gara breve del sabato che gli mancava addirittura dal Gran Premio d'Austria dello scorso anno.

Il campione del mondo in carica è partito fortissimo dalla prima fila e poi ha condotto dall'inizio alla fine, centrando una vittoria dal grande peso specifico, perché il leader iridato Jorge Martin si è steso alla San Donato nel corso dell'ottavo giro. Dunque, il gap nei confronti del pilota del Prima Pramac Racing si è ridotto a 27 lunghezze.

Detto della sua grande partenza, Bagnaia si è presentato alla San Donato seguito dal compagno di squadra Enea Bastianini, dal poleman Martin e dalla KTM di Brad Binder, capace di risalire addirittura dalla 13° posizione in griglia. A completare la top 5 poi c'era Marc Marquez.

Nell'arco di appena un paio di tornate, Marquez si è liberato di Binder, portandosi al quarto posto, ma al terzo giro c'è stato il primo grande colpo di scena: Bastianini e Martin sono arrivati ai ferri corti alla San Donato e tra i due c'è stato un contatto del quale ha fatto le spese il riminese, finendo ruote all'aria. L'episodio è stato anche investigato dai commissari, che però lo hanno considerato un normale incidente di gara.

A questo punto Marquez si è piazzato nel codone di Martin come un avvoltoio, così Bagnaia ha avuto modo di allungare. Il pilota del Gresini Racing ci ha provato prima all'interno della San Donato e poi una tornata più tardi ha trovato all'interno il varco per prendersi la piazza d'onore nello stesso punto, ritrovandosi però ad un secondo da Pecco.

All'ottava tornata, come detto, Martin ha esagerato alla staccata della San Donato ed è scivolato, facendo un bell'assist ai suoi rivali. Marquez ha provato un ultimo colpo di reni, riportandosi a otto decimi di distanza a tre giri dal termine, ma Bagnaia questa volta non si è fatto intimidire ed è andato a prendersi la bandiera a scacchi prima di tutti. Dal canto suo, Marquez ha firmato il suo sesto podio consecutivo tra Sprint e gare lunghe e a sua volta si è riportato a -32 da Martin.

Complici anche i ritiri, sul gradino più basso del podio è salito Pedro Acosta, che nella prima metà di gara non ha avuto grossi problemi a sbarazzarsi del futuro compagno di box Brad Binder. Oggi, infatti, la KTM ha annunciato proprio la sua promozione nella squadra ufficiale del marchio austriaco.

Bella anche la gara di Franco Morbidelli, che con il quarto posto ha ottenuto il suo miglior risultato in sella alla Ducati. Anche lui si è liberato piuttosto facilmente di Binder e alla fine ha chiuso a solo un 1"2 dal podio. Segno che il feeling con la Desmosedici GP sta crescendo. Dietro di lui poi la top 5 si completa con l'Aprilia di Maverick Vinales, che in gara non è riuscito a riproporre la velocità che oggi gli era valsa la prima fila.

Binder alla fine si è dovuto accontentare della sesta posizione, ma per lui si è trattato di una bella rimonta, se si considera da dove partiva. Gli ultimi punti invece se li sono portati a casa Fabio Di Giannantonio, anche lui autore di una risalita gagliarda dal 14° posto in griglia, Alex Marquez ed Aleix Espargaro. Solo 11° invece Marco Bezzecchi, che continua a non risolvere i suoi problemi sulla GP23 della Pertamina Enduro VR46.

Ennesima giornata no per le Case giapponesi: bisogna scendere fino al 13° posto per trovare la Yamaha di Alex Rins, che ieri aveva illuso con il secondo posto nelle libere. Out invece il suo compagno Fabio Quartararo, caduto nelle prime fasi per un contatto con Miguel Oliveira, anche questo finito sotto investigazione senza colpevoli. 15° invece invece la prima delle Honda, quella di Johann Zarco, mentre Luca Marini ha chiuso ancora una volta ultimo, alle spalle anche dell'Aprilia della wild card Lorenzo Savadori.