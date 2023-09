MotoGP | Marc Marquez flirta con un possibile passaggio in Gresini

Quella che nelle scorse settimane è stata etichettata come una voce di corridoio, questa settimana ha preso forma e volume a Misano giovedì, dove c'è stato persino chi ha osato affermare che lo spagnolo ha già preso la decisione di lasciare il marchio dell'ala dorata con un anno di anticipo rispetto a quanto stabilito nel suo accordo.

Speedweek, una pubblicazione di proprietà della Red Bull, ha affermato che Marquez si riunirà al Gresini Racing con il fratello Alex come compagno di squadra e con il marchio di bevande energetiche come sponsor principale.

La possibilità che Marquez finisca per indossare la tuta da gara del team faentino è reale, e non è una novità. Tuttavia, a quanto risulta a Motorsport.com, la chiusura dell'accordo è molto più complicata. Né Repsol né Estrella Galicia, gli altri due marchi che lo accompagnano, hanno concordato clausole di fuga con Honda.

Il numero 93 ha chiesto alla Casa giapponese di presentare un piano di reclutamento per specialisti tecnici nei settori chiave delle moto di oggi (aerodinamica, elettronica), e questo include Alberto Puig. L'ex pilota ha una settimana di tempo per convincere chi pensa siano le migliori aggiunte e, una volta pronta la lista, la presenterà a Marquez.

Né il pilota di Cervera, né gli stessi dirigenti della HRC sono sicuri che il prototipo RC213 che il catalano proverà lunedì, e che è la base del prototipo 2024, porterà il cambiamento di concetto che egli invoca da tempo. In effetti, il motore che verrà utilizzato sulla moto non sarà diverso da quello che è stato utilizzato finora sulle moto di questa stagione. La stessa moto 2024 è quella su cui Stefan Bradl, tester del marchio, salirà già venerdì.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Interrogato direttamente sulla possibilità di rompere l'accordo con HRC, il pluricampione ha continuato a parlare delle sue opzioni future, ma senza entrare nei dettagli. "Non ho toccato questo argomento con Honda. Non credo che sarebbe positivo per il progetto in questo momento", ha risposto, sottolineando "il progetto" in diverse occasioni, ma non affermando se ne farebbe parte.

"La mia mentalità con Honda è costruttiva, cerco di fare il meglio per il progetto e la cosa migliore ora è rimanere insieme, lavorando. E credo che loro la interpretino allo stesso modo, perché non mi hanno detto nulla", ha aggiunto il pilota, al quale è stato poi chiesto di esprimere il suo parere su Gresini.

"È una squadra con molta storia, con moto che vanno molto bene e in cui mio fratello ha trovato il suo posto perfetto", ha detto Marc di Alex. Il più giovane dei Marquez, nel frattempo, crede che suo fratello sarebbe molto competitivo su una Desmosedici, anche se, logicamente, avrebbe bisogno di tempo per adattarsi.

"Sono sicuro che sarà veloce se salirà su una Ducati. È Marc, è otto volte campione del mondo e non ha perso la sua velocità, lo abbiamo visto nella Q1 al Montmelò. Ma avrà bisogno di un po' di tempo per adattarsi", ha detto Alex a Motorsport.com.