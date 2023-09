MotoGP | Bezzecchi: “D’ora in poi starò all’interno in partenza!”

Il grande protagonista dello scorso fine settimana è indubbiamente Pecco Bagnaia, uscito praticamente illeso da uno spaventoso incidente. Tuttavia, cento metri prima, la partenza aveva visto cinque piloti finire a terra, tra questi Marco Bezzecchi. Il portacolori Mooney VR46 ora si presenta a Misano con una fascia all’avambraccio sinistro, conseguenza della carambola della partenza di domenica scorsa.

Già dolorante durante la gara, Bez ha continuato a sentire dolore nei giorni scorsi, dedicando tempo alla fisioterapia per poter affrontare il weekend di casa nel miglior modo possibile. Il proprio pubblico rappresenterà un boost di energia non indifferente, tuttavia non esclude l’assunzione di antidolorifici per poter scendere in pista sentendo meno dolore: “Fisicamente avevo molto dolore domenica, così quando sono tornato a casa abbiamo deciso di fare dei controlli, fortunatamente non è niente di serio. Ma i muscoli dell’avambraccio sono molto rigidi e faccio fatica a tenere il manubrio forte. Con la fisioterapia abbiamo lavorato molto e oggi abbiamo fatto un passo avanti rispetto a ieri, quindi sono positivo per domani per provare a sentirmi meglio sulla moto”.

“Spero che in gara non mi dia fastidio, ma la concentrazione e l’adrenalina saranno un antidolorifico naturale. Se ne avrò bisogno, e penso che sarà così, prenderò l’antidolorifico. Adesso a non fare nulla ho un po’ di fastidio. Prima ho provato a salire sulla moto e mi fa un po’ male la parte del pollice. Non sarà semplice, magari con una posizione un po’ diversa cercheremo di superare questa cosa”, prosegue.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ora lo attende il gran premio di casa, su una pista come quella di Misano che già di per sé presenta delle difficoltà essendo abbastanza impegnativa fisicamente: “È una pista fisica anche quando si sta bene, nel complesso mi sento bene, a parte la mano. Mi sento pronto a lottare. I punti più faticosi? Tutte le staccate, sicuramente la Quercia, ma anche la Rio. Tutto il Carro perché la moto si muove…non è una pista ottimale per queste condizioni”.

Il Gran Premio di San Marino è una nuova occasione per rivendicare la propria posizione in campionato, ma sarà anche un fine settimana emotivo, in cui si trova “dall’altra parte”, dopo aver assistito per tanti anni da bimbo alle imprese di quelli che erano i suoi beniamini: “Sicuramente ci saranno anche i tifosi a supportarmi, più gran premio di casa di questo è difficile perché abito qua attaccato. Sarà sicuramente una spinta in più. Sono venuto tanti anni con mio babbo a vedere le gare qua, dal 2009 in poi quasi sempre, almeno un giorno andavamo al prato. Ho dei grandissimi ricordi, ho visto anche una fantastica vittoria di Valentino qui nel 2014, col casco tutto azzurro. Meraviglioso! Adesso correre su questa pista con la mia tribuna con tutte le bandiere che hanno il mio numero 72 è bellissimo! Sono molto felice di essere qui”.

Indubbiamente, come in ogni altra gara la partenza sarà fondamentale. Lo sarà ancora di più per Bezzecchi, che alla luce di quanto accaduto negli ultimi appuntamenti cercherà di cambiare approccio: “Per quanto mi riguarda, mi comporterò diversamente. Mi metterò all’interno per evitare di essere buttato giù!”.