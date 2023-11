MotoGP | Espargaro penalizzato e multato per lo schiaffo a Morbidelli

La seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Qatar ha regalato delle brutte immagini quando, dopo un'incomprensione in pista, Aleix Espargaro ha rifilato uno schiaffone sul casco a Franco Morbidelli. Un episodio che è immediatamente finito sotto alla lente del collegio dei commissari sportivi che, dopo averne parlato con i due protagonisti, hanno deciso di sanzionare il portacolori dell'Aprilia.

Ricostruendo l'intera vicenda, in base a quello che hanno mostrato le immagini televisive, Morbidelli si è infilato all'interno di Espargaro alla curva 5 e poi lo spagnolo ha cercato di rispondergli alla curva 6, ma a quel punto c'è stato un contatto e sono finiti entrambi larghi.

Dopo un breve confronto a bassa velocità nella via di fuga, i due hanno ripreso la via della pista piuttosto lentamente, ma mentre l'italiano faceva segno ad Aleix di stare calmo, vedendolo gesticolare molto, il pilota di Granollers gli ha rifilato uno schiaffone sul casco prima di accelerare e riprendere la sua corsa.

Dopo aver valutato l'accaduto, il collegio dei commissari ha usato la mano pesante nei confronti di Espargaro, ritenuto responsabile di un comportamento antisportivo, imponendogli un arretramento di sei posizioni sullo schieramento della gara lunga di domani a Lusail. Inoltre, gli hanno inflitto anche una molta di 10.000 euro.

"Il 18 novembre 2023 alle ore 15:07.19, durante la sessione di Prove Libere 2 del Gran Premio del Qatar, è stato osservato un suo comportamento aggressivo che ha colpito fisicamente il numero 21 (Morbidelli)", spiega il provvedimento dei commissari nei confronti di Espargaro.

"Questo contravviene all'articolo 3.2.2.2 del Regolamento del Campionato del Mondo FIM Grand Prix, che recita: 'qualsiasi atto corrotto o fraudolento, o qualsiasi azione pregiudizievole per gli interessi dell'evento o dello sport, compiuta da una persona o da un gruppo di persone che si verifica durante un evento'. Si tratta quindi di una violazione del Regolamento del Campionato del Mondo di Gran Premio della FIA, in quanto lesiva dell'interesse dello sport".

"Per le ragioni di cui sopra, il Collegio dei Commissari Sportivi della FIM MotoGP ha imposto una multa di 10.000 euro ed una penalizzazione di 6 posizioni in griglia per la Gara MotoGP Qatar Airways del Gran Premio del Qatar in conformità con gli articoli 3.2.1 e 3.3.2.3", conclude la nota.

Questo vuol dire che domani Aleix arretrerà dal decimo al 16° posto sullo schieramento di partenza del Lusail International Circuit con la sua Aprilia. Ne approfitteranno invece Brad Binder, Augusto Fernandez, Marco Bezzecchi, Fabio Quartararo, Enea Bastianini e Jack Miller, che guadagneranno una posizione ciascuno.

Questa non è stata la sola sanzione arrivata al termine delle qualifiche, perché anche Iker Lecuona è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia della gara lunga di domani per aver ostacolato Enea Bastianini nel corso della Q1, con un impeding che è costato il passaggio del turno al ducatista.

Lo spagnolo della Honda LCR occupava il 21° posto sullo schieramento di partenza, quindi verrà sopravanzato solamente dalla RC213V del compagno di box Takaaki Nakagami.