MotoGP | Marini firma la pole a Lusail, Bagnaia e Martin in 2° fila

Le Ducati sembravano più in difficoltà del solito nel weekend di Lusail, ma quando è stato il momento di fare sul serio sono venute fuori alla grandissima, monopolizzando le prime due file dello schieramento di partenza del Gran Premio del Qatar.

La cosa curiosa è che in prima fila ci sono solamente delle GP22, con l'uomo mercato Luca Marini, ad un passo dalla firma con la Honda per il prossimo anno, che ha conquistato la sua seconda pole position in MotoGP dopo quella di Mandalika, polverizzando letteralmente il primato del tracciato qatariota.

Il portacolori della Mooney VR46 ha sfoderato un clamoroso 1'51"762, beffando per appena 67 millesimi il connazionale Fabio Di Giannantonio, che non sembra un pilota al capolinea della sua avventura nella classe regina, ma arrivato finalmente all'apice della maturazione. Tra le altre cose, "Diggia" non centrava la prima fila dalla pole del Mugello dello scorso anno.

Dopo essere passato dalla Q1, si è unito alla festa delle GP22 anche Alex Marquez, che ha portato in terza posizione la seconda Ducati del Gresini Racing. E anche lo spagnolo è riuscito come i primi due a scendere sotto al muro dell'1'52", chiudendo a 136 millesimi dalla pole.

I due contendenti al titolo, Pecco Bagnaia e Jorge Martin, saranno invece uno accanto all'altro sulla seconda linea dello schieramento. Il campione del mondo in carica ha dovuto fare i conti con il "solito" Marc Marquez che si è messo nella sua scia, aumentando ulteriormente la pressione. Il piemontese però non si è disunito ed alla fine ha piazzato un 1'52"036 che lo ha posto in quarta posizione.

Appena 22 millesimi più indietro c'è il madrileno del Prima Pramac Racing, che nel primo run è stato rallentato dal traffico dell'Aprilia dell'amico Aleix Espargaro, ma all'ultimo giro, in solitaria, è riuscito a scalare la classifica. Rispetto agli ultimi weekend però non sembra essere il solito "Martinator" esplosivo da considerare imbattibile nella Sprint di oggi.

Il sestetto Ducati si completa con quella del suo compagno di box Johann Zarco, pure lui passato dalla Q1, che ha preceduto il primo degli "altri" che è stato proprio Marc Marquez. Ancora una volta, dunque, l'otto volte iridato ha fatto una gran differenza rispetto alle altre Honda, ma senza il traino di Bagnaia avrebbe difficilmente fatto il suo 1'52"103.

Dopo un grande venerdì, era lecito attendersi grandi cose dalle Aprilia, ma la migliore delle RS-GP è solamente in ottava posizione con Maverick Vinales. Lo spagnolo viaggiava con due "caschi rossi" fino al T2, ma poi ha commesso un errore e lo ha pagato a carissimo prezzo. Dietro di lui ci sono poi le altre Aprilia di Raul Fernandez ed Aleix Espargaro, con quest'ultimo che è finito anche sotto investigazione per uno schiaffone rifilato a Franco Morbidelli nella FP2 dopo un'incomprensione.

E' andata anche peggio alle KTM, perché bisogna scendere fino all'11° posizione posizione per trovare la RC16 di Brad Binder, con un ritardo di oltre un secondo. E fa strano su una pista sulla quale aveva battagliato per la vittoria nel 2022. La quarta fila poi si completa con la GasGas Tech3 di Augusto Fernandez.

La Q1 di Losail è stata probabilmente una delle più tirate della storia, con ben quattro piloti che sono stati capaci di scendere sotto al precedente record della pista. Peccato però che a due di questi non sia bastato per guadagnarsi il passaggio alla Q2.

Un ottimo 1'52"504 vale solo il 13° posto in griglia per la Ducati della Mooney VR46 affidata a Marco Bezzecchi, così come l'1'52"524 di Fabio Quartararo lo pone solamente in 14°. Motivo in più per cui il francese della Yamaha maledirà le bandiere gialle che ieri gli hanno impedito di entrare direttamente nella Q2. Ma bisogna dire anche che non è stato troppo furbo a livello strategico, visto che è stato lui ad offrire ad Alex Marquez il "gancio" che lo ha portato nel segmento decisivo della qualifica.

Sfortunato anche Enea Bastianini, solamente 15° dopo la bellissima vittoria di domenica scorsa a Sepang. Oltre che con le bandiere gialle di ieri, il ducatista oggi ha dovuto fare i conti con l'impeding di Iker Lecuona, trovato praticamente fermo in traiettoria in uscita da una curva in un giro con il quale si sarebbe potuto qualificare. Quel che è certo è che fa specie vedere una quinta fila con questi tre nomi.

Ma sono piuttosto pregiati anche quelli che occupano la sesta, perché ad aprirla ci sarà la KTM di Jack Miller, che è anche quella dotata di tutte le ultime novità aerodinamiche della RC16. Anche l'australiano si è lamentato del blocco che gli ha portato l'Aprilia RNF di Miguel Oliveira, a sua volta in sesta fila con il 17° tempo, giusto davanti all'altra Yamaha di Morbidelli.

Tolto Marc Marquez, è ancora notte fonda per le Honda, che occupano le ultime tre caselle dello schieramento di partenza, alle spalle anche della GasGas Tech3 di Pol Espargaro. Joan Mir schiererà la sua RC213V in 20° posizione, davanti a quella del già citato Lecuona, che però è stato sanzionato con un arretramento di tre posizioni in griglia proprio per aver ostacolato Bastianini e quindi sarà in coda al gruppo, alle spalle anche di quella di Takaaki Nakagami, finito ruote all'aria alla curva 14.

