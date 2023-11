MotoGP | VR46, due o tre nomi per sostituire Marini. Spunta Arbolino

L’approdo di Luca Marini in Honda per il 2024 non è ancora stato ufficializzato, ma la VR46 si prepara già a sostituirlo. Alessio “Uccio” Salucci, direttore del team fondato da Valentino Rossi, ha confermato che Marini “sta trattando” con Honda e si lavora attivamente alla sua sostituzione, escludendo la possibilità di scegliere Fabio Di Giannantonio.

“Sfortunatamente per Fabio, la prima opzione non è Di Giannantonio”, ha dichiarato Uccio al sito ufficiale MotoGP. “Vogliamo un pilota giovane che venga dalla Moto2, abbiamo già due o tre nomi. Sicuramente prenderemo una decisione in tre o quattro giorni”.

Salucci ha confermato che Fermin Aldeguer, vincitore delle ultime due gare in Moto2, era un’opzione. Tuttavia, lo spagnolo aveva già rinnovato con Boscoscuro per il 2024 e sono previste delle penali da pagare per svincolarlo.

“Quando si perde un pilota come Marini a novembre, bisogna guardare i ragazzi della Moto2 ed è sicuro che ci saranno delle penali. Vediamo cosa succederà. Discutiamo con diversi team, non uno solo, non solo Aldeguer. Bisognerà pagare qualcosa sicuramente, ma è il nostro mondo e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni”.

Tony Arbolino, che quest’anno è vice-campione del mondo Moto2, è un altro pilota in lizza per la VR46, ma il Uccio non ha voluto limitare la lista a due soli piloti: “Mi piace Tony perché è forte, è giovane e italiano. Sicuramente è uno dei nomi, ma non ci sono solo lui e Fermin. Ce ne sono altri molto veloci che mi piacciono. Vedremo nei prossimi giorni, non molto tempo ancora”.

Una conclusione veloce della questione diventa urgente, perché sarà importante per ogni squadra far girare il proprio pilota nei test di Valencia previsti fra 11 giorni, proprio appena conclusa la stagione. Svolgerli solo con Marco Bezzecchi sarebbe “una possibilità estrema” che Uccio vorrebbe evitare, e questo sta portando a intense discussioni.

“Ho dormito solo tre ore nell’ultima settimana! È così. Pablo Nieto (team manager VR46 ndr), lavora senza sosta. Il test è due giorni dopo Valencia, spero che la nostra line-up sarà definita per quella data. Se non sarà così, non potremo far altro che svolgere il test con un solo pilota. Vedremo, spero di avere due piloti, ma sappiamo che le tempistiche sono molto brevi”, conclude Uccio.