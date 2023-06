MotoGP | Dal 2024 solo il secondo turno di libere deciderà la Q2

Dall'introduzione del nuovo format nel 2023, la divisione tra il gruppo di 10 che accedono direttamente al secondo turno di qualifiche (Q2) avviene dalla combinazione delle qualifiche delle prime due sessioni di prove libere del venerdì.

Dal 2024 in poi, la suddivisione avverrà sulla base dei tempi della sola seconda sessione. In questo modo, le squadre potranno concentrarsi sulla ricerca della migliore messa a punto della moto durante la prima sessione. L'obiettivo è che i piloti non siano costretti a dare il massimo fin dal primo giro.

Inizialmente era stata presa in considerazione la possibilità di attuare questo cambiamento quest'anno, ma la mancanza di unanimità tra i membri dell'Associazione dei costruttori (MSMA) ha portato a rimandare la misura al 2024.

Nel corso della stessa riunione, è stato anche deciso che la terza sessione di prove libere sarà ridotta di 15 minuti. Allo stesso tempo, sarà cambiata anche la nomenclatura delle sessioni, in modo che la prima e la terza sessione, che non contano per l'accesso alla Q2, incorporino nuovamente il termine "libere".

Il nuovo format ha dato una scossa ai fine settimana della classe regina. Inizialmente, alcuni pilotia hanno lamentato un aumento dell'aggressività, soprattutto nelle prime fasi delle Sprint del sabato. Tuttavia, con il passare del tempo, queste critiche si sono attenuate.