MotoGP | Aleix: "Non capisco i criteri usati con Marquez e Binder"

Il pilota dell'Aprilia è il veterano della griglia e ha una vasta esperienza nel Campionato del Mondo, quindi è ricorrente consultarsi con lui in situazioni pericolose, come una gara che ha registrato 15 cadute, o alcuni degli incidenti che si sono verificati, in particolare il sorpasso aggressivo di Brad Binder a Pecco Bagnaia che è finito con l'italiano nella ghiaia, o quello di Marc Márquez a Joan Mir, che ha significato un "drop one position" (perdita di una posizione) per il pilota del Gresini Racing.

"È stato molto difficile, quando la pista si asciuga i piloti sono prudenti, ma la pista era perfetta, tranne alcuni punti in cui c'era dell'acqua, il che ha reso la situazione molto pericolosa. Ho calpestato una chiazza d'acqua e sono finito a terra", ha spiegato.

Il veterano dell'Aprilia non ha ritenuto che la pista fosse in condizioni troppo critiche per fermare la gara una volta partita.

"No. Una volta iniziata la gara non si può dare bandiera rossa se le condizioni non peggiorano, come è successo. Altra cosa è se non si parte, si aspetta un po' e si asciugano le zone bagnate. Si può discutere se correre o meno".

Marc Márquez, Gresini Racing, Joan Mir, Repsol Honda Team Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"È difficile decidere se nelle condizioni di oggi si può correre o meno, ci saranno sempre piloti che vorranno correre in qualsiasi situazione, me ne viene in mente uno, il 43 (Jack Miller) che se ci fossero delle mucche in mezzo alla pista vorrà correre e dirà che è il nostro lavoro, altri diranno no, è complicato. In ogni caso, se hai fatto la partenza non puoi tornare indietro se le condizioni non peggiorano".

La situazione è stata complicata e ci sono state manovre molto estreme, come il contatto di Brad Binder con Pecco Bagnaia e quello di Marc Marquez con Joan Mir in due sorpassi azzardati.

"Non ho capito perché hanno gli hanno fatto solo cedere una posizione (a Marquez) e non ho capito nemmeno cosa sia successo con Binder. Le due ruote di Binder erano completamente sopra il cordolo, non è una linea normale, è totalmente anormale, non c'è spazio. E questo è il modo in cui ho visto l'azione", ha chiarito il suo punto di vista.

Ad Aleix è stato spiegato che Mir era molto arrabbiato per quanto accaduto e che riteneva che le sanzioni fossero applicate in base al nome del colpevole (in questo caso Marquez). "Sono completamente d'accordo con Joan. Le due azioni sono molto chiare, io ne avevo fatta una più leggera a Binder in Indonesia, con un'acqua che non si vedeva nulla, l'ho toccato molto leggermente e siamo andati entrambi lunghi e mi sono beccato una long lap penalty. Non c'è niente di più replicabile di quell'azione: toccare qualcuno e metterlo fuori gioco".

"Ogni fine settimana ce ne sono 23. Perché uno si becca una long lap penalty e un altro perde solo una posizione? Ci sono azioni più complicate da giudicare, come Binder e Pecco alla curva 1, o Marquez e Bagnaia in Portogallo, ma appoggiarsi ad un rivale durante un sorpasso e portarlo fuori pista o si ottiene una long lap penalty o si perde una posizione, dovrebbe essere sempre la stessa. Non si può cambiare".

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

"Nessuno capisce i criteri, nella Safety Commission parliamo della stessa cosa ma nessuno la capisce", ha detto, riferendosi al modo in cui la Direzione Gara infligge le sanzioni.

Da tempo i piloti chiedono al promotore del campionato un sistema per poter avvisare la Direzione Gara in situazioni complicate. Lo chiamano "pulsante rosso".

"Lo chiediamo alla Dorna da due anni e loro ci stanno lavorando da altrettanto tempo", ha detto, riferendosi all'idea di incorporarlo sul manubrio. "Sarebbe utile per segnalare cose che non si vedono dall'esterno, per avvertire la Direzione Gara. Molta acqua, olio sulla pista, un pilota che rilascia liquidi dalla moto... se più piloti premono il pulsante rosso, la Direzione Gara interrompe la corsa".

Qualche anno fa, proprio a Jerez, è stato testato un auricolare sui caschi per parlare con i piloti.

"La FIM dovrebbe omologare la sicurezza del casco, in F1 non c'è impatto sulla zona delle cuffie a causa dell'halo, qui il casco tocca terra. Il pulsante rosso servirebbe quando piove e dall'esterno non si vedono, ad esempio, situazioni pericolose che solo i piloti possono vedere", ha spiegato il pilota di Granollers.