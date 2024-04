MotoGP | Acosta ancora a podio: "Ecco come ho evitato l'umido!"

Pedro Acosta porta a casa un secondo posto nella Sprint del Gran Premio di Spagna di MotoGP andata in scena questo pomeriggio all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera e lo fa in maniera poco appariscente. Ciò, però, non significa che lo spagnolo della GasGas abbia fatto l'ennesima gara degna di nota.

Dopo una qualifica al di sotto delle aspettative, l'esordiente spagnolo ha messo in piedi l'ennesima gara solida, veloce e intelligente che conferma quanto talento abbia sia dal punto di vista della guida, che da quello mentale, della gestione della gara e delle situazioni, pur avendo appena poche gare alle spalle nella classe regina del Motomondiale.

Dal giro 9 in poi, la Sprint di Jerez si è trasformata in una corsa a eliminazione che ha coinvolto gran parte dei migliori dello schieramento. Solo Acosta e il vincitore Jorge Martin - tra quelli di alta classifica - ne sono usciti indenni.

Stiamo parlando quindi del leader del Mondiale e del pilota che più sta impressionando in questo avvio di stagione, ossia proprio Pedro, capace di leggere le situazioni, migliorare quanto di buono non è andato in qualifica per firmare un risultato insperato almeno sino allo spegnimento dei semafori della gara breve.

"Alla fine sapevamo di non avere il passo ed è stata dura partire dal decimo posto dopo le qualifiche. Siamo partiti bene, ho fatto qualche sorpasso ed è stato bello. Poi nelle condizioni in cui era la pista, con una chiazza di bagnato tra curva 5 e curva 6, non era facile non perdere il posteriore".

Pedro Acosta, Red Bull GASGAS Tech3 Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Ho quasi rischiato di cadere anche io quando ero alle spalle di Bastianini, ma alla fine sono andato solo un po' largo. Eravamo sempre più vicini ed essere secondo nel Mondiale non importa onestamente".

Al termine della Sprint, Acosta ha raccontato come sia riuscito a evitare la caduta in curva 5, dove, al giro 9, Alex Marquez, Brad Binder ed Enea Bastianini sono tutti caduti nello spazio di pochi decimi di secondo.

"E' stato un po' difficile, perché in Curva 5, 8 e 9 c'erano delle chiazze di bagnato. Ma tra la 8 e la 9 si vedeva perché la pista è più piatta. In curva 5 invece, che piatta non è, era molto più difficile da vedere. Sono stato fortunato, perché quando Bastianini mi ha passato sono andato un po' lungo e sono riuscito a vederla, evitando poi di cadere quando sono caduti gli altri".

A rendere soddisfatto Acosta non è la seconda posizione nel Mondiale conquistata anche in virtù della caduta che ha coinvolto Bastianini, ma la capacità di migliorare la moto e la sua guida in poco tempo, mettendo una pezza a una qualifica al di sotto delle attese.

"Mi è piaciuto soprattutto come siamo riusciti a gestire una qualifica andata male. E' stato molto bello perché siamo partiti molto bene, nel primo giro poi ho superato Morbidelli e Di Giannantonio. Sento che stiamo arrivando davanti, anche se la Sprint non è proprio la mia specialità".

"Con poca benzina mi manca un po' di feeling, mentre con il serbatoio più pesante mi sento molto più a mio agio quando facciamo la gara lunga. Anche perché ho sempre guidato così tutta la vita".

Se la Sprint è ancora uno dei talloni d'Achille del talento iberico, Acosta ha aspettative più alte per quanto riguarda la gara di domani. Il suo feeling con la moto è molto più alto con serbatoio pieno e gomme più dure, dunque non deve risultare una sorpresa qualora lo vedessimo di nuovo nei piani alti della classifica anche domani.

"Penso che oggi sia stata una situazione strana con la pista che aveva condizioni miste. Ma alla fine per noi è importante fare esperienza nella Sprint per arrivare poi più pronti alla gara normale. Come dicevo, sono più abituato a correre con tanta benzina nel serbatoio, con una gomma più dura e un assetto più rigido. Vediamo cosa possiamo fare per domani".